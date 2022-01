Referendo, como gallo pataruco

Entornointeligente.com / Desde el año pasado comenzó la alharaca, por iniciativa de la oposición, para activar el referendo revocatorio contra el Presidente Maduro; el CNE no se pronunció al respecto porque era extemporáneo, debido a que él mismo se activa luego de la mitad del mandato presidencial (en este caso), según lo establecido en el artículo 72 de nuestra Carta Magna: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria,…”.

Carmelo De Grazia

Convocado el referendo revocatorio, a principios de este mes, se contentaron unos, porque ya tenían la salida de Maduro, otros estaban escépticos porque apreciaban la apatía de la gente; de igual forma un sector del chavismo comenzó con el ataque hacia la convocatoria del revocatorio; a tales efectos escribí un artículo hace algunos días, titulado “¿Por qué atacar el revocatorio?”; donde manifestaba: “… mi inquietud; ¿si el revocatorio forma parte de nuestra estructura jurídica, por qué tengo que atacar a nadie?, ¿o es que estas personas prefieren que la oposición siga con la insistencia de golpes de Estado, guarimbas, bloqueos, magnicidios, entre otras vías ilegales y contra el Estado de Derecho?…”. Al publicar ese artículo más de un chavista me rajó el pellejo; pero a los dos días salió una directriz de la dirección nacional del PSUV, donde se exhortaba a no realizar señalamientos contra la convocatoria al revocatorio, porque dicho proceso está contemplado en nuestra Constitución, y que además es la oposición la única interesada en su promoción; sólo quedaba a los revolucionarios, estar pendiente como testigos del proceso, para que el mismo se cumpliera conforme a la Ley; que fue lo que sucedió este domingo, y todos los que participaron lo hicieron con suma tranquilidad y libertad.

Carmelo De Grazia Suárez

Lamentablemente, para los sectores opositores, el llamado a la revocación del mandato presidencial salió como “gallo pataruco”; cuando recibieron el primer “espuelazo”, salieron corriendo fuera de la gallera, volaron por la tapia y agarraron la calle por el canal rápido, a toda velocidad; esto a propósito de que en las primeras de cambio no salió nadie en apoyo al revocatorio, y los dirigentes opositores incluido el auto designado presidente, salieron corriendo de los centros electorales, evocando aquel célebre tango “Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por ÚLTIMA vez, he venido a contarte mi mal,…, desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito, adiós…”. Así mismo le dijo el referendo, adiós al revocatorio, por este mandato, porque él mismo puede ser solicitado una sola vez en un mismo periodo de gobierno

Bueno, ese adiós será hasta la próxima fecha que establece la Constitución, que es hasta las elecciones presidenciales del año 2024. Así que, cada quien agarre sus herramientas y se ponga a trabajar por este país, para que entre todos logremos recuperar la economía, que se ha visto muy golpeada por los ataques y atajos de la oposición, en complicidad con gobiernos imperialistas

Esta oposición quedó como “gallo huido, gallo pataruco”

Felicitaciones al pueblo venezolano por esta lección, que acaba de dar a los guarimberos; felicitaciones Presidente Nicolás Maduro, porque ha sido ratificado por la inmensa mayoría de un pueblo, que chavista o no, lo apoyó para que culmine su mandato presidencial

Entornointeligente.com