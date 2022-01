Bradley Cooper revela que pensó en dejar la actuación y que fue el director de “Licorice Pizza” quien lo ayudó a seguir

Entornointeligente.com / Bradley Cooper, nominado al Oscar a Mejor actor en 2019, confesó que estuvo cerca de dejar la actuación pero que fue el director de la cinta ” Licorice Pizza “, el último trabajo del intérprete de 47 años, quien lo convenció para que se retractara.

En conversación con el ganador de una estatuilla dorada, Mahershala Alí, con quien comparte elenco en la película, Cooper comentó que solo le bastaron unas escenas para darse cuenta que no podía dejar la actividad : “La razón por la que no dejé de actuar es Paul Thomas Anderson”.

“Cuando me llamó para pudiera tener un papel en su película pensé: ‘Creo que abriría una puerta en su film’. Haría cualquier cosa”.

“Licorice Pizza”, estrenada este año, retrata la historia de Gary (Cooper Hoffman) y Alana (Alana Haim) en el contexto del Hollywood de los setenta. Allí, Bradley Cooper interpreta al legendario productor de cine Jon Peters, un persona temperamental y poderosa que recibe a los protagonistas en su casa muy enojado porque llegaron tarde para instalar un colchón de agua que compró.

“Me pude dejar crecer la barba para interpretar a Peters. No había forma de que no participara en ‘Licorice Pizza ‘”, señaló.

“Aquella cinta fue la primera en ponerse en marcha en Hollywood y mis escenas se hicieron al comienzo del rodaje. Pasé tres semanas y media con Paul (Anderson) viendo todas las pruebas de cámara y con él enseñándome todo sobre lentes y cámaras que yo no sabía. Fue increíbl e”, agregó

Por otro lado, en la conversación organizada con Variety, Cooper explicó cómo llegó a la cinta “El Callejón de las almas perdidas”, dirigida por Guillermo Del Toro, aún cuando el actor se propuso solo trabajar en proyectos propios .

“Desde que hice “Francotirador” me dispuse a poner en marcha mis propias película s. En ese caso compré los derechos del libro, trabajé con Clint Eastwood para desarrollarlo y con su dirección completé el circuito creativo, desde la idea hasta la película terminada. En el caso de “Nace una estrella” fue un paso más en esa dirección. Comenzó con la idea de querer hacer algo con música y tal vez ser músico y contar una historia de amor. Detrás de eso, claro, estaba el hecho de que los directores que yo admiraba no me convocaban “, indicó.

“‘ El callejón de las almas perdidas’ es un interesante ejemplo de lo inseguro que soy. Aunque tenía la intención de actuar solo en las historias que yo escribiera cuando Del Toro me llamó, después de que Leonardo DiCaprio se bajara del proyecto, me di cuenta de que todavía era esa persona que quería pertenecer . De repente un director que no había pensado en mí como su protagonista estaba interesado en trabajar conmigo. Por supuesto que tenía que decir que sí porque nunca antes me habían aceptado en ese grupo. Fue una mezcla de inseguridad y ego. Por suerte terminó siendo una experiencia maravillosa “, cerró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

