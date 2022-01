Béisbol japonés anuncia su calendario

Entornointeligente.com / La segunda liga de béisbol profesional más fuerte del mundo, la de Japón, anunció en su página oficial el calendario de juegos para la presente temporada. Los organizadores también dieron a conocer el calendario de los partidos de Play Off.

El primer encuentro de la campaña será el viernes 25 de marzo, cuando se disputarán los primeros seis partidos del año: Chunichi vs . Yomiuri, Hiroshima vs . DeNA, Yakult vs . Hanshin, Lotte vs . Rakuten, Orix vs . Seibu y Nippon Ham vs . SoftBank.

La serie de juegos interligas comenzará el martes 24 de mayo y se extenderá por tres semanas. Los seis juegos de la primera jornada serán Orix vs . Yomiuri, Nippon Ham vs . Yakult, SoftBank vs . DeNA, Seibu vs . Chunichi, Rakuten vs . Hanshin y Lotte vs . Hiroshima.

Los dos encuentros de la Serie de las Estrellas tendrán lugar los días 26 y 27 de julio en el Pay Pay Dome de Fukuoka y el Estadio Botchan de Matsuyama, respectivamente.

Las fechas de las series de postemporada, que no habían sido anunciadas anteriormente, ya están definidas. La primera fase comenzará el 8 de octubre y la segunda el 12, para dar paso a la Serie de Japón desde el sábado 22 de octubre.

