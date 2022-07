27 alcançam consenso para embargar «todo o ouro» russo. «Não há justificação para excluir a joalharia»

Entornointeligente.com /

Os 27 fecharam esta segunda-feira um acordo em torno do pacote de sanções que introduz um aperfeiçoamento das medidas punitivas adotadas anteriormente contra a Rússia. Como novidade, o «sétimo pacote de sanções» introduz o bloqueio às importações de ouro oriundo da Rússia.

O embargo às importações de ouro vai além da proposta do G7, que não inclui as importações de joias. Neste caso, «achámos que não havia justificação para excluir a joalharia e, portanto, incluímos também as joias», disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

O ministro disse que neste caso a União Europeia divergiu do G7, contrariando o alinhamento referente às medidas anteriores, devido «à relativa influência dos países do G7 no que toca ao transporte marítimo», já que «se houvesse uma posição da União Europeia que não fosse coincidente com a do G7, haveria um desvio dessa relação comercial para países do G7, não membros da União Europeia e, portanto, a União Europeia seria penalizada» em relação a esses países.

Justificando a «importância» de um pacote de sanções que tem sido classificado como de «menor dimensão», o ministro disse que serviu também para adaptar medidas anteriores.

«Fecharam-se alguns mecanismos de circunvenção das sanções e, portanto, foi importante nesse sentido, [pois] reforçou aquilo que já tinha vindo a ser feito ao longo destes últimos meses», afirmou.

O ministro esclareceu que não houve adaptações à lista de personalidades, dizendo que «a União Europeia tem mecanismos próprios do direito. Se indivíduos consideram que os seus nomes foram injustamente incluídos, tem recurso possível aos tribunais».

Cereais João Gomes Cravinho disse ainda que acredita que o bloqueio russo às exportações de cereais ucranianos pode ficar resolvido «nos próximos dias», dado o «trabalho minucioso que está a ser feito».

«Quero sublinhar o empenho do secretário-geral das Nações Unidas», destacou o ministro, com uma nota «também [para] a diplomacia turca [que] tem estado muito envolvida».

«Acredito que ao longo dos próximos dias possamos ter boas notícias, mas até tudo estar decidido nada está decidido», sublinhou à margem da reunião em Bruxelas.

