La vida de Desmond Tutu en datos

Aquí un vistazo a la vida del arzobispo Desmond Tutu , ganador del premio Nobel de la Paz.

Datos personales Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1931

Lugar de nacimiento: Klerksdorp, Transvaal, Sudáfrica

Nombre de nacimiento: Desmond Mpilo Tutu

Padre: Zachariah Tutu, maestro de escuela

Madre: Aletta Tutu, empleada doméstica

Matrimonio: Nomalizo Leah (Shenxane) Tutu (2 de julio de 1955-presente)

Hijos: Trevor, Theresa, Naomi y Mpho

Educación: Bantu Normal Teacher’s College, Pretoria, 1953, Sudáfrica; Universidad de Sudáfrica, Johannesburgo, B.A., 1954; St. Peter’s Theological College, Johannesburgo, Sudáfrica, 1960

Religión: anglicana

Murió el arzobispo Desmond Tutu a los 90 años Otros datos A veces llamado “el Arch”, diminutivo de arzobispo en inglés.

Presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación posterior al apartheid de Sudáfrica.

Cronología 1954-1957 – Enseña en la escuela y dimite en protesta por las restricciones gubernamentales sobre la educación de los niños negros.

1961 – Es ordenado sacerdote anglicano.

1975 – Se convierte en el primer decano anglicano designado de raza negra de la Catedral de Santa María en Johannesburgo.

1976 – Es consagrado obispo de Lesotho.

1978 – Se convierte en el primer secretario general negro del Consejo interdenominacional de Iglesias de Sudáfrica.

1984 – Se convierte en el segundo sudafricano, después del jefe Albert Lutuli, en ganar el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con el apartheid.

1986 – Es elegido arzobispo de Ciudad del Cabo, convirtiéndose en el líder de la Iglesia Anglicana en Sudáfrica, Botswana, Namibia, Swazilandia y Lesotho.

1995 – Es seleccionado por el presidente sudafricano Nelson Mandela para presidir la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

1996 – Se jubila como arzobispo de Ciudad del Cabo y se convierte en arzobispo emérito.

1997 – Se le diagnostica cáncer de próstata y se le trata en hospitales de Estados Unidos.

Desmond Tutu critica las disputas entre los familiares de Nelson Mandela 1998 – Establece el Desmond Tutu Peace Trust.

1998-2000 – Profesor invitado de teología en Emory University en Atlanta.

2002 – Profesor invitado en Episcopal Divinity School en Cambridge, Massachusetts.

Marzo de 2003 – Presenta el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki.

18 de julio de 2007 – El expresidente Mandela anuncia la formación de The Elders , un grupo de viejos estadistas de todo el mundo que trabajarán para resolver problemas globales. Entre los miembros del grupo se encuentran Tutu, el expresidente estadounidense Jimmy Carter , Kofi Annan , Mary Robinson y Ela Bhatt.

30 de septiembre de 2007 – Tutu conduce a The Elders en su primera misión, a Darfur en Sudán.

30 de julio de 2009 – Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad 2009 por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Octubre de 2011 – Tutu critica duramente al gobierno sudafricano por no emitir una visa al Dalai Lama . Acusa al gobierno de complacer a China y de alguna manera ser peor que los gobiernos de la era del apartheid.

3 de octubre de 2011 – Se publica “Tutu: The Authorized Portrait” para coincidir con el 80 cumpleaños de Tutu. El libro, escrito por su hija Mpho y Allister Sparks, contiene escritos personales y anécdotas de personas como Richard Branson , Bono , el Dalai Lama, Mandela y otros.

2 de septiembre de 2012 – En un artículo de opinión publicado por el periódico The Observer, Tutu dice que el ex primer ministro británico Tony Blair y el expresidente de EE.UU. George W. Bush deberían ser “obligados a responder” en la Corte Penal Internacional por sus acciones durante la guerra de Iraq.

4 de octubre de 2012 – Tutu recibe US$ 1 millón de la Fundación Mo Ibrahim por “su compromiso de toda la vida de decir la verdad al poder”.

3 de diciembre de 2012: se publica un libro para niños llamado “Desmond and the Very Mean Word”.

2013 – Se establece la Fundación Legacy de Desmond y Leah Tutu en Ciudad del Cabo.

4 de abril de 2013 – Tutu recibe el Premio Templeton 2013 por su “trabajo de toda una vida en el avance de principios espirituales como el amor y el perdón, que ha ayudado a liberar a personas de todo el mundo”. El premio tiene un valor aproximado de US$ 1,7 millones.

7 de septiembre de 2016: Tutu se somete a una cirugía para tratar las infecciones recurrentes que afectan su salud.

17-21 de septiembre de 2016: Tutu es readmitido en un hospital sudafricano después de mostrar signos de infección después de su reciente cirugía.

6 de octubre de 2016 – El día antes de cumplir 85 años, escribe un artículo de opinión en The Washington Post apoyando el derecho a morir con dignidad. “Las personas moribundas deberían tener derecho a elegir cómo y cuándo dejar la Madre Tierra. Creo que, junto con los maravillosos cuidados paliativos que existen, sus opciones deberían incluir una muerte asistida digna”.

El Nobel Desmond Tutu propone que Bush y Blair sean juzgados en La Haya 4 de diciembre de 2019: Tutu ha sido ingresado en el hospital para “tratamiento de una infección persistente”, según un comunicado emitido por la Fundación Desmond & Leah Tutu Legacy. El 9 de diciembre, la fundación dice que Tutu fue dado de alta del hospital.

9 de septiembre de 2020: Tutu y su esposa escapan ilesos de un incendio en su cabaña en las afueras de Ciudad del Cabo, según un comunicado de la Fundación Desmond y Leah Tutu.

Desmond Tutu Premio Nobel de la Paz Sudáfrica

LINK ORIGINAL: CNN

