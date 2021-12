Encuentro con la coma infinita. Villa de Cura 1981

Fui de visita a la casa de la Sociedad de Amigos de la Virgen de la Valenciana: un avatar de la Virgen María. Era una noche que comenzaba con un pueblo que regresaba a ser el mismo justo en el momento en que su gente descendía de los autobuses con los omoplatos atropellados, o se decían adiós en la plaza porque llegaba la hora de cenar. Pero… seguí caminando hasta la casa de la Sociedad de Amigos de la Virgen de la Valenciana, y en su sala –recuerdo– me recibió un tal señor que era El Sereno pero estaba encargado de cuidar un jardín tan negro como la primera noche de luna nueva solo iluminado a ratos por diminutas flores de lirio o esponjados azahares: eran las runas de la naturaleza. Lo cierto es que El Sereno me dejó a solas en la sala caminando entre sillones: los más apacibles mausoleos que haya visto. Curioseaba entre objetos rectangulares que colgaban de las paredes hasta detenerme en un pequeño cuadro enmarcado en cañuela plateada: era el acta de fundación de aquella Sociedad de Amigos… un folio de papel oculto tras un vidrio con manchas alcalinas, y fui leyendo los nombres de los que en ese tiempo se encontraron para rendir alabanzas: Raúl Estévez (coma) Esther Bustamante (otra coma) Castor Cosme Rodríguez (coma). Eran personas que existían entre dos comas: Luis Achugaray (coma) Ramón Mayol (otra coma). Muchas nombradías pasaron hasta llegar al renglón terminal del documento. Pero lo más importante, lo que el daimon que me gobierna quizás eligió como el sentido cardinal de mi visita, fue que lograra percatarme cómo al llegar al último nombre estampado con caligrafía gótica, no aparecía ningún punto final que detuviera aquel moroso recuento. El escribiente de actas –un empecinado señor de camisa blanca– solo dibujó luego del conclusivo nombre propio la misma cola de cometa de una coma. Y me quedé mirando ese mínimo trazo constelado que siempre aguarda por otros nombres para prolongar la celeste gloria de la Virgen. Ahora bien, yo quisiera decirles que: aunque pasen mil años nunca existirá UN PUNTO Y FINAL, como término de este escrito misterioso. Porque el acta de fundación de la Sociedad de Amigos de la Virgen de la Valenciana seguirá siendo un universo: abierto y brillante: una enumeración indetenible, gracias

a esa coma INFINITA.

Igor Barreto

