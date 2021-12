Covid-19: 1 patient overleden en 15 nieuwe besmettingen

Entornointeligente.com / – Aan de gevolgen van Covid-19 is de afgelopen 24-uur 1 persoon overleden. Het aantal slachtoffers van het virus staat daarmee op 20 deze maand. Er zijn 82 personen getest van wie 18,3 procent positief is. Met de 15 nieuwe besmettingen is het totaal positieven sedert maart vorig jaar 51.593.

In de ziekenhuizen zijn 9 mensen opgenomen van wie 3 in de ICU. In isolatie nu 2 personen. Er zijn geen patiënten genezen verklaard. Het totaal aantal coronadoden sinds maart 2020 is 1.187. Genezen zijn 49.082.

