Segunda dosis de la Sputnik V y su escasez en Venezuela: las recomendaciones de Julio Castro

Entornointeligente.com / El infectólogo Julio Castro hizo algunas aclaratorias y recomendaciones sobre la vacunación en Venezuela con la Sputnik V y la escasez de la segunda dosis. En el país dejó de aplicarse el esquema completo del fármaco ruso y las autoridades no han explicado las razones.

“Si usted tiene un esquema de dos vacunas, cumpla con ese esquema. No hay ninguna razón médica, inmunológica, infectológica para no hacerlo. Si por alguna razón el país en el que vive, como es el caso de Venezuela, le dicen que solo le pondrán una dosis, trate de poner la segunda en el período establecido porque esta es una estrategia que utilizan los países para ahorrar vacunas, pero a la larga no es un buen consejo acortar el esquema de dos vacunas con una sola”, explicó.

Castro, quien forma parte del equipo médico de Juan Guaidó, realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que advirtió que una sola aplicación de las vacunas de dos dosis tiene menos protección.

“En el caso particular de la vacuna Sputnik V el componente del vector viral, que es un adenovirus, entre el primer componente y el segundo, es diferente. Como no hay segunda vacuna Sputnik en Venezuela, no se puede poner dos veces el primer componente. Eso es absolutamente contraindicado. Debería recibir el primer componente y después el segundo. No repita el primer componente”, manifestó.

El doctor, sin embargo, pidió a los ciudadanos que recibieron la primera dosis mantenerse en calma porque la vacuna, luego de aplicada, no se vence. Y el tiempo mínimo que se debe esperar para aplicar la segunda dosis son 21 días y el máximo es de 90.

“Por razones que no sé, no entiendo y no han explicado, la producción del segundo componente de las vacunas Sputnik V tiene problemas. ¿Por qué razón? No lo sabemos, no lo han dicho. Las personas que recibieron la primera vacuna Sputnik tienen un margen de unos 90 días desde la primera vacunación, que se establecieron para ver si el segundo componente llega”, expuso.

Estimó que la protección, con solo la primera aplicación, ronda entre 47% y 50%.

No mezclar vacunas Julio Castro sugirió también no mezclar las dosis de las vacunas. Recomendó, en caso de que una persona necesite la segunda dosis, por razones de viaje o de enfermedad, no aplicarse otra marca hasta después de que se venza el plazo establecido.

“En Venezuela quizá hay unas 600.000 personas que recibieron Sputnik de primera dosis y no tienen segunda dosis. Tenemos ese margen de 90 días y si después de pasar ese tiempo sigue sin llegar el segundo componente, debería haber un anuncio oficial para decir qué se va a hacer. Pero mi recomendación es que deberían completar un esquema”, dijo.

“La única disponible en el país es Sinopharm. ¿Qué va a pasar? Se les van a quitar 600.000 esquemas de dosis de Sinopharm a otros venezolanos que no han recibido nada. En una situación como la venezolana, donde el acceso a vacuna es complicado, eso enlentecerá el proceso de vacunación”, agregó.

Castro recordó que en el mundo entero, durante 2021, el escenario de escasez de vacunas ha sido importante. Expresó que se debe hacer un esfuerzo para conseguir las vacunas y tratar de entender que, a medida de que se avance en la inmunización, habrá mejoras.

