Se acaba el sueño de oro

Entornointeligente.com / Se repite la historia. No pudimos contra un siempre aguerrido cuadro de Canadá y tampoco pudimos tener en nuestras manos la Copa Oro. La Sele quedó eliminada de este torneo al perder 0-2 en los cuartos de final. De haber ganado nos mediríamos a México, el gran rival, pero todo quedó en sueño y ahora, a regresar a casa para repasar mucho. Solamente en agosto tendremos fogueos, nos mediremos a El Salvador, y ya en setiembre viene la eliminatoria. UN INICIO COMPLICADO Los primeros 45 minutos fueron bien complicados. Y es que la Tricolor no tenía el balón y, por ende, le costaba generar su fútbol. El control del mediocampo era de los rivales y presionaban para evitar que avanzáramos. A eso debemos sumarle la poca salida por los costados. Faltaba profundidad y, en cambio, teníamos ataques serios, con peligro inminente, de los cuales apenas nos salvamos en el primer cuarto de hora. Ya sobre los 17 minutos, Junior Hoilett puso a ganar a Canadá tras un pase largo hacia el área. Supo salir bien, no estaba en posición prohibida. Corrió hacia el marco, salió el guardameta tico Esteban Alvarado, el choque era inminente, pero los dos llegaron fuerte y antes de pegar, Hoilett la toca suave para bañar al cuidatubos siquirreño. La presión del contrario se hacía sentir. No teníamos presencia en la zona de los 16 con 50 de los norteamericanos, pero en la acera de enfrente tenían más armas. La velocidad y el dobleteo, y hasta tripleteo, se aplicó en contra nuestra en esta etapa y durante todo el juego, lo que nos puso contra las cuerdas. NI CON CUATRO CAMBIOS El profe Luis Fernando Suárez fue contundente y metió al inicio de la complementaria a Bryan Ruíz, Luis Díaz y José Guillermo Ortiz, para poner luego a Allan Cruz. Pero ni así pudimos cambiar el rumbo del juego. La escuadra canadiense aplicó el mismo tipo de juego, con velocidad, muy buena presión, con dos o tres jugadores sobre el tico que llevaba la de gajos y no pudimos. Se notaba a leguas la diferencia de un equipo con oficio, bien aceitado, de esos que juegan excelente, aunque estuvieran con los ojos vendados. No es que los nuestros sean todos nuevos ni nunca hayan jugado juntos, pero si están bajo un nuevo concepto de ideas que intenta dejar en sus mentes el cafetero Luis Fernando Suárez. Ya sobre tiempo, al 89 ingresó Jimmy Marín, pero solamente para la estadística, pues era el único que no había tenido posibilidad de jugar. También Esteban Alvarado se lució varias veces a quemarropa. A la vuelta de la esquina está la octogonal. Que Dios nos agarre confesados.

PERIODISTA: Alejandro Fonseca

CRÉDITOS: (Foto: AFP)

EMAIL: [email protected]

Lunes 26 Julio, 2021

HORA: 12:00 AM

