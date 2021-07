Reportan dos casos de variante Delta de Covid-19 en Venezuela

Entornointeligente.com / Maduro, informó que fueron detectados dos casos de la variante Delta en el país, que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Así lo expresó el mandatario nacional este domingo 25 de julio durante una jornada de trabajo para presentar el Balance Semanal de la Lucha contra la COVID-19.

De acuerdo con el jefe de Estado, el primer caso corresponde a un joven deportista del estado Miranda, que llegó de Turquía; mientras que el segundo caso es una doctora de 56 años de Caracas, que también arribó del exterior.

Detalló que ambos pacientes se encuentran aislados y recibiendo el tratamiento correspondiente. Los dos infectados están vacunados, razón por la cual han presentado solo leves síntomas de la enfermedad.

Maduro indicó que se mantendrá el 7+7 en Venezuela, como parte de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en vista de la llegada de la variante Delta, pero introducirá algunas flexibilizaciones en las semanas de cuarentena radical.

«Viendo la amenaza de esta cepa Delta, sin lugar a dudas, en Venezuela debemos mantener el 7+7. Vamos a buscar algunas flexibilidades en los siete días de cuarentena, podemos flexibilizar en el sector comercio, trabajo, transporte entre ciudades ya habiendo eliminado las alcabalas (…). Vamos a introducir importantes flexibilizaciones manteniendo el autocontrol y las medidas de bioseguridad: el tapaboca, las medidas de limpieza, el distanciamiento social», dijo durante una jornada de balance de la COVID-19 transmitida por VTV.

Por lo tanto, a partir de este lunes 26 de julio, serían «siete días de cuarentena flexible, pero que nadie se confíe con el coronavirus», recalcó el primer mandatario. Informó que para los meses de agosto y septiembre habrá grandes avances en el plan masivo de vacunación, que ya lleva más de 3 millones 600 mil vacunados.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com