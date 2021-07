¡No se quejen, la pandemia no es nada!

Entornointeligente.com / Columna poliédrica

Hay personas que se han estado quejando por la situación que estamos viviendo. Hablo de personas de todas las latitudes del mundo y en particular de aquellos que viven en el continente europeo; sin embargo, cuando uno piensa en los acontecimientos del siglo XX, especialmente, en lo vivido por abuelos o bisabuelos en territorio del viejo continente, realmente debería darnos vergüenza de quejarnos.

Una persona que nació, por ejemplo, en Alemania, Francia o Italia en el año 1900 y que haya cumplido cincuenta años en aquel tiempo, es digna de toda clase de admiración. Imaginen ustedes que, en sus primeros catorce años de vida, le habrá tocado trabajar en las fábricas a partir de los cinco años, ya que la explotación de los niños era generalizada en aquella época. El trabajo infantil era muy normal y la explotación de los trabajadores era terrible.

A los catorce años de edad le habrá correspondido enfrentar la Primera Guerra Mundial. Muchos jóvenes tuvieron que asumir la condición de soldados para ir a pelear a las trincheras, aquellos que sobrevivieron a las armas de la época, al gas mostaza y a las enfermedades, verían el fin de la guerra cuando cumplieron dieciocho años de edad. Una adolescencia vivida en esas condiciones es algo sumamente duro y marca para toda la vida a cualquier persona.

Como si aquello no fuera poco, en 1920, a esa persona nacida al inicio de siglo le tocaría enfrentar la denominada gripe española. Imaginen ustedes llegar a los veinte años de edad y después de pasar una guerra, tener que verse sometido a condicionamientos similares a los que estamos enfrentando en la actualidad; en efecto, la gripe española supuso cuarentenas, restricciones a la movilidad y grandes sacrificios para los ciudadanos europeos que pudieron sobrevivir a los acontecimientos bélicos de aquella época. ¡Tras cuernos, palos!

La década del veinte del siglo pasado supuso la denominada “Belle Époque”. Después de vivir años de mucha calamidad, vino una pequeña época de progreso y de algún disfrute para una parte de la población; no obstante, aquello no duró mucho, la depresión económica de 1929 supuso desempleo, pobreza y un deterioro generalizado del nivel de vida de la mayoría de ciudadanos a ambos lados del Atlántico. El solo hecho de quedarse sin empleo ya es una tragedia para cualquier ser humano.

Pero como si aquello no fuera suficiente, los totalitarismos iban a desarrollar todas sus prácticas represivas contra la población. El fascismo en Italia había comenzado su transitar desde 1922, el Nacionalsocialismo en Alemania vio llegar a Hitler a la Cancillería en 1933 y el Franquismo se instauró en España después de una cruenta guerra civil que había iniciado en 1936. Tener treinta y tantos años con una acumulación de hechos como los que hemos descrito, sin duda, haría renegar a la persona más optimista.

Pero si por casualidad nuestro hipotético personaje hubiera llegado a los 39 años, le iba corresponder vivir la peor guerra que ha visto la historia de la humanidad. Nuevamente tendría que enfrentar la barbarie y la peor versión de los seres humanos, cerca de cinco años en que sobrevivir era una suerte ante la mortandad cotidiana de aquellos años; en palabras sencillas, una persona que hubiese nacido en 1900 y hubiese cumplido 45 años al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es una persona que ha tenido mucha resistencia ante la adversidad y perseverancia para vivir.

Lo que vino posteriormente podía ser tolerado después de haber sobrevivido a la primera mitad del siglo XX. La guerra fría, la crisis de los misiles nucleares en Cuba, las protestas y reivindicaciones de los años sesenta, la crisis del petróleo en los setentas, la aparición del VIH-SIDA y la caída del muro de Berlín, fueron poca cosa en relación con lo acontecido en los primeros cuarenta y cinco años del siglo pasado.

Así que quienes se quejan en la actualidad por la pandemia deberían reflexionar y ponerse en los zapatos de una persona como la que hemos mencionado. Se podría mencionar muchas personas que nacieron en 1900 en un contexto como el descrito, pero uno de los más representativos es Erich Fromm, con ascendencia judía y perteneciente a la denominada Escuela de Frankfurt, tuvo que padecer las cosas que hemos narrado en estas líneas; obviamente hubo otras personas, menos conocidas, que tuvieron una vida más complicada para sobrevivir.

Por eso cuando la gente se queja por la pandemia, realmente no tienen conciencia de lo que es padecer contextos adversos. Y no estoy hablando de lo que denominan generación de cristal, sino también de los que vinimos después de nuestros abuelos y bisabuelos; a diferencia de ellos, nosotros no solo hemos sido beneficiarios de las instituciones que ellos idearon y construyeron con base en su experiencia vida, sino que no hemos padecido ni la décima parte de lo que ellos les tocó sufrir.

¡Así que deje de quejarse y eche pa’lante! Lo anterior no significa cerrar los ojos y hacer oídos sordos ante las personas que pretenden aprovecharse de los demás y que no piensan en el bienestar colectivo. A esos hay que combatirlos y derrotarlos, aunque sea por la memoria de todas esas personas que sufrieron todo lo que nosotros no hemos sufrido.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom @ gmail . com

columnapoliedrica . blogspot . com

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com