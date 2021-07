Minsa: la Región Metropolitana de Salud mantiene 2,196 casos activos de la Covid-19; hay 24 pacientes en la UCI

Entornointeligente.com / La Región Metropolitana de Salud registra hasta este lunes 26 de julio un total de 2,196 casos activos de la Covid-19, de los cuales 2,085 están en aislamiento domiciliario.

Las cifras actuales en la Región Metropolitana de Salud, que comprende 23 corregimientos del distrito de Panamá, se mantienen estables, a pesar de una leve disminución de los casos del nuevo coronavirus.

Un total de 73 personas están hospitalizadas y 24 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Además 38 personas están en los llamados hoteles hospitales, informó la tarde de este lunes 26 de julio el Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo 6,838 contactos de los infectados se mantienen en cuarentena.

De acuerdo con el Minsa, la letalidad en la Región Metropolitana es de 2.1%, con una positividad de las pruebas de un 4%, mientras que el Rt es de 0.97. Según el Minsa, se reporta a nivel nacional un índice de reproducción efectiva (Rt) de 0.99, lo que contrataste con la semana pasada que fue de 1.01.

En tanto, que los corregimientos que mantienen un alto índice de casos e incidencia de la Covid-19 son Betania (315), Tocumen (230), San Francisco (179), Bella Vista (146), 24 de Diciembre(139) y Pueblo Nuevo (131), mientras que el corregimiento de Taboga se mantiene sin casos activos.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com