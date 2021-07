Ministro Alexander: Panamá tiene comprometido $102 millones para vacunas contra la Covid-19

Entornointeligente.com / El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, detalló este lunes 26 de julio que Panamá tiene comprometido aproximadamente 102 millones de dólares para la adquisición de las vacunas contra la Covid-19.

De acuerdo con el funcionario, parte de ese monto ya fue cancelado a las empresas farmacéuticas y el resto está pendiente, sobre todo de las remesas que seguirán llegando.

Alexander recordó que el país ha adquirido 9.2 millones de vacunas para combatir la pandemia por el nuevo coronavirus. “Eso implica que se tienen vacunas… para toda su población”.

“Nosotros desde un principio como ministerio dijimos que no iba a ver falta de recursos para el tema de las vacunas y que era mejor que sobrarán vacunas, que faltarán”, enfatizó.

El funcionario recordó que la vacuna es uno de los principales elementos en la salud pública, no solo para Panamá.

Panamá superó el pasado viernes 23 de julio las 2 millones de dosis de vacunas anticovid administradas desde el pasado 20 de enero, cuando llegó el primer lote del biológico de Pfizer.

Este lunes se conoció que el plan estratégico de vacunación contra la Covid-19 registró un récord, al alcanzar las 439 mil 527 dosis aplicadas en cinco días, o sea del 21 al 25 de julio.

La semana pasada llegaron al país 967 mil 582 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y esta semana se esperan 450 mil más del dúo farmacéutico. Además se prevé que AstraZeneca envíe la primera semana de agosto 163 mil dosis.

