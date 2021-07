Minilucha tendrá acción el 31 de julio en la capital

Entornointeligente.com / La categoría base de la lucha olímpica panameña tendrá acción el próximo 31 de julio, cuando se realice la Copa Segundo Olmedo, la cual se estará desarrollando en la ciudad capital, con el aval de la federación panameña de este deporte.

Así lo confirmó el federado Ángel Riera, quien adelantó que se contará con las medidas de bioseguridad pertinentes, ante la participación de luchadores de las diferentes provincias del país.

La realización de esta Copa de minilucha es un reconocimiento al entrenador Segundo Olmedo, quien en dos ocasiones representó al país en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en Múnich 1972 y en Montreal 1976.

“Este evento reunirá luchadores desde los 8 años de edad y hasta los 17, en diferentes divisiones. Es la base de este deporte y un gran reconocimiento al entrenador Segundo Olmedo”, comentó Riera.

Desde el año 2019, no se han podido efectuar eventos de lucha olímpica en nuestro país debido a la presencia de la Covid-19 y, para la realización de esta competición, se tomarán las medidas necesarias.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com