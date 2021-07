MEIC retrasa reglamento a Ley de Usura

Entornointeligente.com / El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) retrasaría la emisión del reglamento a la Ley No.9859, Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, también conocida como Ley de Usura. Así lo denunció Welmer Ramos, diputado y exministro de Economía, quien afirma que el Banco Central ha cumplido con su tarea de fijar la tasa y dicha cartera aún no saca el reglamento. La preocupación del legislador es que se estarían incluyendo artículos en el reglamento que irían en contra de la propia normativa, esto ante interpretaciones del MEIC. Ramos remitió una misiva a Victoria Hernández, ministra de Economía, y Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, en la que solicita que se haga cumplir la norma. “El MEIC ha retrasado innecesariamente la emisión del reglamento, con lo que ha prolongado prácticas ilegales en las entidades, profundizando la esclavitud financiera de miles de ciudadanos”, denunció. Tal como lo manda la ley, el ente emisor calcula cada seis meses la tasa límite por encima de la cual se considera un crédito usura. Sin embargo el diputado cuestiona que el MEIC pretenda imponer vía reglamento que esta se aplicara solo a los contratos, negociaciones y transacciones desembolsados o formalizados al semestre siguiente a su publicación. “El reglamento incluyó un artículo que pretende eliminar el beneficio aportado por la Ley de Usura a los Consumidores”, manifestó. En su criterio, este debe ser simple y no exceder las prerrogativas de la misma ley. Como ha sido consultado dos veces, preocupa que su redacción desvíe el alcance y la protección que otorga la normativa a toda persona. “Deja abierto el portillo para prácticas dañinas que la Ley contra la Usura quería evitar. El reglamento incluye dos palabras que cambian todo el sentido de la Ley. El Poder Ejecutivo debe cumplir con su tarea de emitir un reglamento simple, que no anule las disposiciones de la ley. Los topes del Banco Central deben ser aplicables a todo contrato vigente”, argumento el diputado, quien critica que se quiera fomentar la impunidad. Para el legislador, la tarea del MEIC es sencilla y se limita únicamente a reglamentar la homologación de contratos y velar por que se entregue al consumidor información completa. La última actualización hecha por el Banco Central en julio indica que la tasa máxima de interés para los créditos, con excepción de los microcréditos, será del 33,66% en colones y del 28,69% en dólares. Esto se aplica también para las tarjetas. Si se compara con las tasas fijadas para este primer semestre, se obtiene que la tasa de usura para créditos en colones baje un 1,9% y en dólares cerca de un 8,9%. Para los créditos en otras monedas la tasa se ubicará en un 6,33%, que baja un 0,6% respecto a la que fijó antes.

