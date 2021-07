Mal tiempo en Bocas del Toro deja 14 viviendas afectadas

Entornointeligente.com / Un total de 14 viviendas con daños estructurales fue el resultado del mal tiempo registrado en la provincia de Bocas del Toro en los últimos días, según contabilizó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

De acuerdo con un informe del Miviot, en el corregimiento de Bastimento, en el distrito de Bocas del Toro, hay hasta el momento, 12 casas afectadas por desprendimiento de techo, de las cuales una es pérdida total y el resto presenta daños estructurales parciales.

Mientras que en la comunidad de Nuevo Paraíso, en el corregimiento de Barriada Guaymí, en Almirante, dos residencias fueron perjudicadas por las inundaciones, dejando una con pérdida total y la otra parcial.

Por otro lado en los corregimientos de Las Tablas, Guabito y Changuinola, las familias perdieron sus enseres y mobiliarios, debido a la introducción de agua en sus hogares.

Como medida preventiva, varias familias fueron evacuadas temporalmente y alojadas en siete albergues ubicados en Una Milla, Antonela, Teobroma, Inadeh, California, Finca 51, Finca 11, 4 de Abril y el Gimnasio de Guabito.

La Junta Técnica de la provincia entregó donaciones de bolsas de comida a las familias en los sectores de Las Delicias, Sibube, Taiga Hill, Las Tablas, Barranco Medio, Barranco

Adentro, 4 de Abril y Las 30.

