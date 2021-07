Liberal Progresista busca candidato para 2022

Entornointeligente.com / El Partido Liberal Progresista (PLP) completó sus procesos de renovación interna y a partir de ahora deberá determinar el candidato que llevarán a la papeleta para las nacionales del 2022. Luego de que fracasara una coalición con la Alianza Democrática Cristiana (ADC), el PLP aseguró que buscarán sumar sectores para trabajar en un “proyecto de rescate nacional y sacar al país adelante” en el próximo cuatrienio. “En esta contienda nos acompaña un impresionante grupo de personas, con una destacada e intachable trayectoria en todos sus ámbitos profesionales y en sus esfuerzos por hacer de Costa Rica un mejor país”, dijo Eli Feinzaig Mintz, presidente del PLP. De acuerdo con Feinzaig, la agenda partidaria para el 2022 vendría en materia de trabajo, transparencia, en reducción del costo de la vida, recorte de impuestos, control de gasto público, seguridad ciudadana, desarrollo sustentable, agricultura, pesca, turismo y derechos humanos. En cuanto a nombres de candidatos a la presidencia y diputaciones, el presidente del PLP mencionó que es muy prematuro hablar sobre el tema, sin embargo “llevan un equipo de profesionales con propuestas frescas”. “No solo contamos con el equipo más preparado, sino con las mejores ideas para desentrabar a Costa Rica, crear empleos con una verdadera reactivación económica y dejar atrás los problemas que por tanto tiempo han evitado resolver los gobiernos de turno”, precisó. No obstante, Feinzaig ratificó que postulará su nombre como candidato a la presidencia por el Liberal Progresista. “La decisión final será de la Asamblea Nacional. Yo voy a presentar mi nombre, pero no puedo darme por candidato hasta que la Asamblea Nacional no lo defina así. Nosotros tenemos una Asamblea el próximo fin de semana. Estamos en el proceso de elegir papeletas de diputados. Hay nombres que se están considerando, pero no se pueden soltar rumores. Es un proceso que está en análisis. En mi caso, yo voy a presentar mi nombre, pero no le puedo pasar por encima a la Asamblea Nacional”, dijo. Finalmente, desechó la posibilidad de nuevas coaliciones. “La decisión de descartar una coalición para las elecciones nacionales responde a un análisis serio y meditado que realizó la agrupación. Ante los obstáculos que se han presentado en el proceso de consolidación de la coalición en las últimas semanas, consideramos que es preferible seguir adelante con bandera propia”, concluyó. La Asamblea Nacional del PLP se estaría realizando a finales de agosto. El 21 de junio anterior, Feinzaig conformó la “Coalición para el Cambio (CPC)” con el presidente de la Alianza Democrática Cristiana (ADC) y alcalde de Cartago, Mario Redondo. Cuatro días de creada la propuesta política, trascendieron un par de presuntos encuentros del alcalde con el gerente de operaciones de MECO, Abel González, el cual está siendo investigado en el caso Cochinilla. Dicha situación generó que la alianza Feinzaig-Redondo se viniera al suelo.

Lunes 26 Julio, 2021

