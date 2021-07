Horóscopo 26-07-2021

Entornointeligente.com / ARIES No permitas que asuntos económicos te llevan a divisiones familiares, de ti depende conservar la armonía. Le darás la espalda a alguien que intenta imponerse, tu actitud lo hará reflexionar.

Números de la suerte: 21,44,59.”Confianza.”

TAURO No retomes proyectos pasados si no te planteas una estrategia diferente para realizarlos. La presencia de alguien cercano a tu pareja te genera celos, aprende a confiar en sus sentimientos.

Números de la suerte: 4,21,33.”Reflexión.”

GÉMINIS Podrías acelerar procesos que requieren de mayor análisis, sé prudente y juicioso en tus decisiones. Esa persona empieza a tener detalles y una constancia que te hace confiar en sus intenciones.

Números de la suerte: 21,28,40.”Esfuerzo.”

CÁNCER Alguien con más experiencia te ayudará a detectar errores que no percibías, tu labor mejorará. Estarías ocultando tus sentimientos por alguien que expresa su interés por ti, déjate llevar.

Números de la suerte: 8, 13, 51.”Paciencia.”

LEO Se pone al frente una posibilidad de alianza o acuerdo que no te resultará confiable, la descartarás. Alguien interesado en ti tomará iniciativas y se acercará, no pierdas esta oportunidad.

Números de la suerte: 3, 14, 60.”Austeridad.”

VIRGO Sueltas una serie de responsabilidades agobiantes para dedicarte a una actividad más satisfactoria y productiva. No te estás dando tiempo para aclarar las diferencias que tienes con tu pareja.

Números de la suerte: 16,21,30.”Revivir.”

LIBRA Tienes que ser cuidadoso con las cosas que comentas, alguien podría tergiversar tus opiniones y afectarte. No contemples la posibilidad de retomar esa relación que sabes no conviene.

Números de la suerte: 10,17,39.”Sosiego.”

ESCORPIO No abandones actividades mientras no aparezca una alternativa realmente conveniente, espera y sigue luchando. Ha pasado el tiempo y aún te cuesta sanar esa herida sentimental, reflexiona.

Números de la suerte: 1, 22, 34.”Proyección.”

SAGITARIO Termina una etapa llena de obstáculos y comienzas otra donde serás más valorado profesionalmente. Piensa bien lo que dirás en esa aclaración sentimental, intenta ser más conciliador.

Números de la suerte: 12,56,58.”Respiro.”

CAPRICORNIO Día dinámico, gracias al apoyo que recibirás del entorno, tendrás gestiones productivas y exitosas. Tienes la capacidad para convencer a esa persona con tus disculpas, recuperarás tu relación.

Números de la suerte: 6,34,51.”Planificación.”

ACUARIO Una persona de carácter te inyectará la fuerza que has estado perdiendo, con su apoyo todo lo superarás. En el amor, te alejarás de alguien que había intentando manipularte, será lo mejor.

Números de la suerte: 11,32,54.”Comprensión.”

PISCIS Algunos imprevistos laborales te obligarían a improvisar soluciones, los resultados serán favorables. Terminan los conflictos, ha llegado el momento de acercarte a esa persona y conciliar.

Números de la suerte: 8,21,38.”Aptitud.”

