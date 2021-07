Familiares y allegados de Roland Carreño pidieron la liberación inmediata del periodista

Farah Carolina Miranda, hermana del periodista venezolano, Roland Carreño, exigió a la dictadura de Maduro que sea liberado de manera inmediata.

Miranda precisó que este 25 de julio el también Coordinador Operativo Nacional de Voluntad Popular cumple 273 días detenido de manera arbitraria.

“Son 9 meses desde que Roland Carreño no comparte en libertad con su familia, que no se dedica a su rol como padre, que no ejerce su labor como profesional del periodismo”, acotó.

En este sentido, insistió en que Carreño no es un delincuente, es un ciudadano honesto, profesional, con grandes valores y principios democráticos, que ama profundamente a su país.

“Ciertamente, no merece estar allí, su salud se ha venido deteriorando enormemente padeciendo problemas de tensión arterial, su diabetes se ha agravado por falta de control, es inhumano que siga encarcelado”, concluyó.

Hoy #25Julio el periodista venezolano y Coordinador Operativo Nacional de Voluntad Popular, Roland Carreño @rolandcarreno cumple 273 días detenido arbitrariamente.

Exigimos su liberación #LibertadParaRolandCarreño #LiberenARolandCarreño #LiberenARoland ?? pic.twitter.com/1S3C4EaySQ

— FarahCarolinaMiranda? (@FarahMiranda) July 25, 2021

Así mismo la Legítima Asamblea Nacional y la comisión de medios del parlamento Nacional, rechaza que el periodista, Roland Carreño este detenido arbitrariamente, exigiendo su libertad.

LINK ORIGINAL: La Patilla

