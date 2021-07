Eldric Sella, atleta venezolano del equipo de refugiados pidió disculpas por su derrota (VIDEO)

A pesar que la expectativa creció al saltar por primera vez a un cuadrilátero en esta justa, el sueño terminó de manera fulminante cuando, el dominicano Euri Cedeño le dio KO en el primer asalto .

El criollo fue abordado por la periodista Andreina Solorzano que le pidió unas palabras al país y de disculpó por la derrota.

Recordemos que Sella participó en el equipo de refugiados luego de irse de Venezuela por las condiciones del país.

Muy triste por la eliminación de #EldricSella en #Tokyo202 por Knock Out. Esto me dijo el venezolano que participaba por el equipo de refugiados al salir del cuadrilátero. Conociendo su historia me partió el alma. Aún cuando no fue bajo su bandera, pide “disculpas” pic.twitter.com/jaBzV3RQCM

— Andreina Solorzano (@andreinaCO) July 26, 2021

