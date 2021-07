Docentes le temen a la variante Delta

Entornointeligente.com / Los gremios de educación del estado Miranda no manejan la cifra exacta de docentes vacunados hasta la fecha, pero lo que sí saben es que hay muchos que aún no han sido inmunizados.

Maxi Ojeda, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, declaró al Diario Avance, que han ido llamando poco a poco a maestros para vacunarlos, “presumo que es por el llamado a clases el mes de octubre”.

Indicó que hasta el momento han dejado por fuera a educadores que están de reposo, incapacitados y jubilados.

Este domingo 27 de julio el jefe de Estado Nicolás Maduro, aseguró que habrá clases presenciales en octubre si el 60% de la población está vacunada y sobre este particular, dijo que se debe analizar con detenimiento esa posibilidad por la alarma que existe en el país por la aparición de los dos primeros casos de la variante Delta de Covid-19.

Insistió en que las condiciones todavía no están dadas por la situación en que se encuentran los planteles. “Hay fallas de infraestructura, agua, luz. Todo el personal docente administrativo y obrero no ha sido vacunado. No existe material de bioseguridad ni didáctico”.

Recalcó que también están pidiendo la designación de una comisión que se encargue de evaluar los factores para el inicio de las actividades académicas presenciales./RP

