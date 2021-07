CUBA: Muere general cubano, el cuarto en ocho días.

Entornointeligente.com / Generales Agustin Peña, Marcelo Verdecia y Ruben Martinez también eran críticos.…

Medios cubanos informaron, este lunes, que murió el general de Brigada de la Reserva, Manuel Eduardo Lastres Pacheco. Es el cuarto oficial de alto rango que fallece en apenas ocho días. Fallece el general que dio la orden de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate. Rubén Martínez Puente ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1958. Al cadáver de Martínez Puente se le realizará el mismo procedimiento de los fallecidos por coronavirus, aunque no se precisa en la información…”.

Lea también: Tweets about: “CUBA: Se suicida el hijo mayor del dictador Fidel Castro…”.

■ De acuerdo con la nota del MINFAR, el cadáver de Martínez Puente “será cremado y sus cenizas se expondrán para el tributo familiar, en fecha que se informara oportunamente”, mismo procedimiento para los fallecidos por coronavirus en la Isla, aunque no se precisa en la nota publicada por Radio Reloj.

■ El segundo militar fallecido de alto rango del régimen cubano identificado como: Rubén Martínez Puente, de 79 años, murió en medio del estallido social que sacudió al régimen castrista, el General de División llegó a ser el máximo jefe de la Defensa Antiaérea y de Fuerza Aérea Revolucionaria.

■ El MINFAR inf. el fallecimiento este sábado del General (d) Rubén Martínez Puente, sin precisar las causas de su deceso. Martínez Puente es el tercer militar de su grado en fallecer en las últimas dos semanas, en las cuales murieron el general de división Agustín Peña , jefe del Ejército Oriental, y el general de Brigada de la Reserva Marcelo Verdecia Perdomo, ambos víctimas de la Covid-19, según medios y periodistas oficiales.

La Habana, Cuba.- La dictadura cubana acaba de informar el fallecimiento de otro general de alto rango del ejército cubano, Manuel Lastres Pacheco. El cuarto militar de alto rango que fallece en esta misma semana, otra vez sin informar la causa de la muerte. Ya lo de “casualidad” se pone extraño. En el comunicado oficial las autoridades indican que, por decisión de la familia, los restos serán cremados. Además, apuntaron que las cenizas serán resguardadas para rendirle “un merecido tributo” en una fecha aún no establecida.

Lastres Pacheco es el cuarto general de las FAR fallecido en los últimos días. El pasado 18 de junio se anunció la muerte del jefe del Ejército Oriental de Cuba, general Agustín Peña. Y dos días después, el 20 de julio, fue anunciada la muerte del general de brigada de la Reserva Marcelo Verdecia Perdomo. El 24 de julio la FAR anunció el fallecimiento de Rubén Martínez Puente, general de división de la Reserva,

De acuerdo con una nota de prensa leída en vivo en el “Noticiero del Mediodía” de la Televisión Cubana, el fallecido general era natural de Yara, en Granma, ingresó a la guerrilla de Fidel Castro en 1957 y estuvo bajo las órdenes de Ernesto “Che” Guevara, reseña Diario de Cuba.

Posteriormente, militó en la Columna número 2 Antonio Maceo, dirigida por Camilo Cienfuegos, que hizo la invasión del Occidente de Cuba.

En 1959 fue jefe de batallón en la llamada lucha contra bandidos, jefe de brigada, división de infantería y de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y también estuvo al mando de tropas cubanas en Angola.

La nota no ofreció detalles de la edad del militar ni de las causas de su muerte. Se limitó a anunciar que “su cadáver fue cremado y sus cenizas se expondrán para tributo familiar en fecha que será anunciada oportunamente”.

Recién el sábado, el MINFAR informó del deceso de Rubén Martínez Puente, también general de división de la Reserva.

Previamente anunció la muerte del jefe del Ejército Oriental, general Agustín Peña. Y dos días después fue anunciada la muerte del general de brigada de la Reserva Marcelo Verdecia Perdomo.

Peña había sido ascendido al grado de general de División en 2020:

Martínez Puente, de 79 años, inició su carrera militar en la Sierra Maestra, bajo el mando de la columna dirigida por Raúl Castro en el Segundo Frente Oriental Frank País.

Según detalla el portal Periódico Cubano , luego de la revolución de 1959 estuvo al frente de la jefatura de la Brigada Aérea de San Antonio de los Baños. También participó en las guerras que desarrolló el dictador Fidel Castro en África (Angola) con ayuda del armamento soviético.

Sobre el final de su carrera militar se desempeñó como director de la Unión Agropecuaria Militar.

En la vida civil fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El pasado fin de semana, la dictadura cubana informó la muerte del general Peña Pórrez, por causas que el régimen tampoco quiso revelar. El militar era el máximo jefe del Ejército Oriental de Cuba, uno de los rangos más altos en la escala militar del régimen.

Ni el dictador cubano ni el diario oficialista Granma , que también reseñó el deceso, explicaron las causas del fallecimiento. El periódico sólo consiguió que su cadáver, al igual que en el caso de Martínez Puente, fue cremado y sus cenizas depositadas en el Panteón de los Caídos por la Defensa en la Provincia de Holguín.

Peña había sido ascendido al grado de general de División en 2020, y dirigía los que los cubanos llaman el “Señor Ejército”, que abarca desde la provincia de Camagüey hasta Guantánamo, incluyendo la línea fronteriza con la Base Naval que controla EEUU.

El Ejército Oriental fue creado por Raúl Castro en abril de 1961, pocos días después de Bahía de Cochinos. Bajo su mando se subordinan las unidades de Tropas Terrestres, la Marina de Guerra Revolucionaria y la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de la dictadura castrista.

Al no revelar las causas de estas muertes, se multiplicaron los rumores en las redes sociales sobre qué pudo haberles pasado.

Estos hechos se produjeron en medio de una oleada de arrestos y persecución de la dictadura cubana a la sociedad civil por las históricas y espontáneas protestas que se desarrollaron en toda la isla el 11 de julio pasado.

El régimen respondió con una brutal represión que dejó muertos, heridos, detenidos y desaparecidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por lo que considera como “graves violaciones” de los Derechos Humanos registradas en Cuba.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha reiterado su rechazo a las “acciones de represión durante las manifestaciones” y ha advertido de que las denuncias recibidas por parte de la sociedad civil “son graves y merecen la atención de las autoridades cubanas y la comunidad internacional”.

“Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días”, recoge el texto.

Así, la CIDH ha indicado que los hechos denunciados “incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero”.

La CIDH ha señalado, además, que se han registrado actos de “vigilancia y monitoreo a residencias”, así como la apertura de procesos judiciales “sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal”, tal y como ha recogido la cadena Radio Televisión Martí.

El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (OCDH) reclamó que la Unión Europea (UE) aplique sanciones al régimen de Cuba para forzar una “transición pacífica” que acabe con la “violación de derechos humanos” en el país, al denunciar más de setecientos detenidos y desaparecidos en las recientes protestas en la isla.

Esta organización no gubernamental, que aglutina a distintos activistas y exiliados de Cuba, entre otros, aseguró en un acto en la capital de España haber documentado la detención y desaparición de 601 hombres y 156 mujeres, incluidos 13 menores, desde el comienzo de las protestas el pasado 11 de julio.

El general que ordeno derribar las avionetas:

Con información de Periódico Cubano y Europa Press,

*Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

*Alexis Rodríguez. Licenciado en CC. de la Información por la U.Complutense. Ha trabajado en La Región y en La Voz de Galicia antes de entrar en ABC , en 1988. Empezó en Internacional, Blanco y Negro, Nuevo Trabajo, responsable de Suplementos y de nuevo en Internacional. Por: CiberCuba/14ymedio Redacción/R24 Analista | Politica Colectivos | Comunas Oficialismo | Psuv Corrupción | Pdvsa Divisas | Cadivi Ciudad | Cuba Abc.es/internacional Madrid, martes 27 de julio de 2021

*Este es un sitio participativo. Para publicar artículos aquí sólo tienes que registrarte en: reportero24 *Reportero24 no se solidariza o avala las opiniones de los colaboradores. *Nota: El presente articulo se reproduce sin perjuicio de los Derechos de autor, quien por cortesía permite su reproducción en este site. *Las noticias publicadas en este sitio podrán ser difundidas siempre que se mencione la fuente. Tweet Tweets by @14ymedio

Tweets about: “EL INFORME OTÁLVORA: Putin visita “patio trasero” en plena VII Cumbre” Tweets about: “EL INFORME OTÁLVORA: Cumbre convertida en feria sin compromisos” Tweets about: “INFORME OTÁLVORA: Dilma impone “secreto financiero” para Cuba y Venezuela”

LINK ORIGINAL: Reportero 24

Entornointeligente.com