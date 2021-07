Crocs demanda a Walmart y otras empresas por presunta copia de calzado

Entornointeligente.com / ¿Comprarías estas Crocs con tacones? 1:18 Nueva York (CNN) — Crocs acusa a Walmart, Hobby Lobby y otras empresas de copiar su icónico calzado.

El fabricante de zapatos presentó la semana pasada cuatro demandas por infracción de marca en varios tribunales de distrito de EE.UU. contra una veintena de empresas que, según alega, violan sus marcas registradas y otras propiedades intelectuales sobre los zapatos.

En una de las demandas, presentada en el Tribunal de Distrito de Colorado contra Walmart, Hobby Lobby y el fabricante de zapatos y bolsos Loeffler Randall, Crocs sostiene que Walmart está vendiendo imitaciones más baratas de sus sandalias de US$ 50 bajo una variedad de nombres diferentes, como “Time and Tru” y “George”.

En la misma demanda, Crocs citó los “zapatos blancos de espuma para damas” de Hobby Lobby, de US$ 12, como una supuesta imitación de su sandalia original.

La demanda también llamó a un “Zueco de Goma Negro Ezra” de Loeffler Randall como una imitación de su sandalia.

Walmart, Hobby Lobby y Loeffler Randall no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Crocs dijo en la demanda de Colorado que tales productos de imitación son “susceptibles de causar confusión o error, o de engañar a los consumidores, y por lo tanto infringe las patentes de Crocs”.

El calzado de Crocs fue objeto de burlas en su día, pero en los últimos años se ha convertido en un producto adorado. Y para algunos consumidores que buscan comodidad, es el zapato predilecto de la pandemia.

Colaboraciones de Crocs La empresa registró su mejor año de ventas en 2020 y ha estado colaborando con celebridades y marcas de alto nivel, a las que los compradores de la generación Z y los millennials parecen no poder resistirse.

Mira las nuevas Crocs psicodélicas de Diplo 0:49 Entre ellas se encuentran las colaboraciones de edición especial con Post Malone, Justin Bieber y la cadena de comida rápida KFC, en las que los zapatos venían con colgantes que parecían y olían a pollo frito. Una colaboración que brilla en la oscuridad con el artista de trap latino Bad Bunny se agotó rápidamente tras su lanzamiento en septiembre del año pasado.

