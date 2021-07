Cortizo: desde este miércoles se vacunarán a 561,731 personas; se han aplicado más de 2.2 millones de dosis

Entornointeligente.com / El presidente Laurentino Cortizo luego de una reunión con el equipo técnico de PanavaC-19 anunció la tarde de este lunes 26 de julio que desde este miércoles 28 de julio se proyecta vacunar con el biológico de Pfizer a 561,731, personas.

De acuerdo con Cortizo, hasta este lunes se han aplicado 2,252,051 dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus a nivel nacional.

A partir del miércoles 28 de julio, tenemos proyectado vacunar con Pfizer a 561,731 panameñas y panameños.

Barrido desde los 12 años: ✅Comarca Emberá ✅5-1 ✅5-2 ✅9-3

Barrido desde los 16 años: ✅2-2 ✅2-4 ✅4-3 ✅4-5 ✅8-1 ✅8-6 ✅9-1

“Me siento orgulloso del gran trabajo que se realiza para proteger la salud de la población”, dijo el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter la tarde de este lunes.

El presidente dijo que también se diseña el plan para las inmunizaciones en las áreas de difícil acceso, la cual contará con una movilización de personas a través de las vías aéreas y marítimas.

También en el país se seguirá con la aplicación de las dosis de AstraZeneca en los auto rápidos y centros de vacunación en todo el país.

Panamá superó el pasado viernes 23 de julio las 2 millones de dosis de vacunas anticovid administradas desde el pasado 20 de enero, cuando llegó el primer lote del biológico de Pfizer.

Este lunes se conoció que el plan estratégico de vacunación contra la Covid-19 registró un récord, al alcanzar las 439 mil 527 dosis aplicadas en cinco días, o sea del 21 al 25 de julio.

La semana pasada llegaron al país 967 mil 582 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y esta semana se esperan 450 mil más del dúo farmacéutico. Además se prevé que AstraZeneca envíe la primera semana de agosto 163 mil dosis.

