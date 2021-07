“Canadá fue mucho más que nosotros”

Entornointeligente.com / Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, lamentó la derrota y eliminación de la Copa Oro a manos de Canadá, pero fue sincero al admitir que el rival fue superior de principio a fin.

Tras el encuentro, el estratega habló en conferencia de prensa y comentó estos detalles, además de que queda muchísimo por mejorar, porque si un equipo quiere ir a un mundial, no puede cometer los errores que mostraron sus pupilos.

¿Cuáles fueron los principales errores de Costa Rica?

-Sabíamos de la buena presión que (los canadienses) ejercen para la recuperación y lo habíamos trabajado, pero desgraciadamente buscando la salida nos equivocamos y ellos recuperación muy fácil. Sabíamos que tenían un volumen de ataque grande y que debíamos estar claros y juntos para evitar peligrosidad, pero ellos hicieron las cosas mejores que nosotros.

¿Hubo un cambio de actitud entre un partido y otro?

-Lo que menos tengo que reprocharles es actitud. En la propuesta futbolística me parece que hay aspectos por mejorar y cosas del equipo canadiense que resaltar. Me queda un partido donde ellos hicieron las cosas bastante bien, nos ganaron en todo sentido en la parte defensiva y ofensiva. No tengo que reprochar nada de lo que hizo el grupo en la parte de actitud, de querer llegar adelante, pero en el sentido práctico Canadá fue mucho más que nosotros.

La complejidad de los rivales fue aumentando. ¿Cómo compara nuestro nivel con el de Canadá?

-Tenemos mucho que mejorar y durante este torneo siempre lo he dicho. Soy consciente de haber dicho lo bueno, pero también lo que debemos mejorar. Todavía tenemos mucho por hacer y afortunadamente tenemos el tiempo necesario para hacerlo. Nos falta todavía para estar creciendo mucho más y tener ese protagonismo. Es verdad que la complejidad del juego se fue presentando con el desarrollo del torneo y eso nos dice que debemos hacer una propuesta distinta y mejor. Hay que mejorar mucho y no solo por hoy, sino por los otros partidos.

¿Lo mejor y peor lo de Costa Rica en esta copa?

-Lo mejor, la actitud siempre. Han manejado esto de la mejor manera porque el camino para lograr cosas distintas y corregir errores es reconocerlo y luego hacerlo unidos. Lo peor no sé si llamarlo, pero tenemos mucho por mejorar y buscar mucha más continuidad en el juego. Tuvimos pasajes donde el equipo hizo cosas interesantes, pero también baches, y un equipo que quiere ir a un mundial no puede tener eso. Hay que ser constantes en nuestro juego.

¿Cuáles serán sus prioridades ahora?

-Hay que hacer todo y afortunadamente tenemos tiempo para eso. Se debe ver el torneo, hablar con todos los entrenadores del fútbol de Costa Rica y también mirar nuestro universo de jugadores en el exterior. Me parece que todo es prioritario.

¿Considera que exhibieron al equipo?

-De pronto hoy más fue el tiempo donde ellos (los canadienses) nos dominaron y desnudaron muchos más errores, pero no fue solo hoy. No me puedo quedar tranquilo con haber ganado algunos partidos y no mirar los errores. He sido sincero al decir que tenemos mucho por crecer y mejorar.

Si hubiera algo del último juego que pudiera cambiar, ¿qué sería?

-Que el equipo no hubiese perdido tanto los duelos, que cuando buscaba una idea de tenencia de la pelota o elaboración de juego la elaborara mejor, que no dividiera tanto el juego, que ganara más los segundos balones, que tuviera más posibilidad de llegar al arco contrario con distracciones. Bueno, todas esas cosas de ninguna manera se presentaron. El equipo contrario hizo cosas muy bien y nos demostró que tenemos mucho por mejorar.

Lunes 26 Julio, 2021

