Vasco estreia no Carioca e competição serve de referência para resto do ano

O Vasco inicia sua caminhada no Estadual contra o Volta Redonda nesta quarta-feira, às 19h, no Raulino de Oliveira. Em tempos de um Carioca cada vez menos prestigiado enquanto título, o valor da competição, para o cruz-maltino, reside justamente na noção que ela oferece a respeito do ano que está apenas começando.

O histórico recente do time da Colina mostra que temporadas que terminam positivamente, seja na Série A ou na Série B, geralmente começaram com desempenho ao menos razoável no Estadual.

Foi o caso das três vezes em que conseguiu retornar à primeira divisão, em 2009, 2014 e 2016. Os acessos foram precedidos de boas campanhas no Estadual — um terceiro lugar, um vice e um título, respectivamente.

Facilitava a vida do Vasco o fato de que, na ocasião, os times montados para a Série B contavam com receitas de televisão da Série A. Sendo assim, tinham nível para bater de frente com os maiores rivais, Botafogo, Flamengo e Fluminense, e ainda evitar as zebras dos pequenos. O mesmo não se repete desde o rebaixamento em 2020.

Quando conseguiu terminar a Série A entre os dez primeiros, em 2017, 2012 e 2011, apenas em 2011 a campanha no Estadual foi ruim, um sexto lugar. No ano seguinte, foi quarto colocado. Em 2017, terceiro.

Na última temporada, a ausência do Vasco nas semifinais do Estadual já sinalizava que o ano seria problemático. Ajudou a relativizar o quinto lugar o fato de ser um campeonato de tiro curto e o cruz-maltino ter perdido pontos no começo da competição ao escalar uma equipe sub-20. Dessa vez, as análises não precisarão lidar com essa distorção. Zé Ricardo vai desde o início com o que tem de melhor para tentar convencer de que a história este ano pode ser diferente.

— Sabemos que precisamos dar resultado imediato. Talvez esse seja nosso primeiro objetivo: dar uma resposta. Por isso que eu torço para que a química entre os jogadores aconteça de uma maneira um pouco mais instantânea — afirmou o técnico, que não poderá contar com Vitinho, lesionado, e Matheus Barbosa, Getúlio e Galarza, não inscritos.técnico, que não poderá contar com Vitinho, lesionado, e Matheus Barbosa, Getúlio e Galarza, não inscritos.

