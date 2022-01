Se estrechan los plazos y las conversaciones para elegir los cupos al Banco Central no avanzan

Entornointeligente.com / Mientras por un lado el Ejecutivo sigue de cerca los últimos pasos del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), que hoy vota la Sala de la Cámara en tercer trámite, continúan las negociaciones para encontrar al reemplazo de Mario Marcel en la presidencia y el Consejo del Banco Central, aunque no avanzan con la celeridad que ambas partes quisieran.

Ello porque el gobierno estaría disponible para llegar a un acuerdo que zanjara tanto el nombre del nuevo presidente del organismo, como el del cupo de consejero, en el marco de un “necesario equilibro”; sin embargo, esto no ha sido posible por el lado del Presidente electo, Gabriel Boric.

El Ejecutivo parece estar tomándoselo con calma pese a que los plazos se están acortando, ya que el 1 de febrero se inicia el tradicional receso parlamentario. Eso no afecta una de las decisiones del mandatario, ya que tiene la potestad de designar direactamente al presidente del Consejo. Distinto es el caso del consejero que reemplazará a Marcel, pues ese nombre debe ser visado por el Senado.

En este sentido, en La Moneda desdramatizan la situación ya que tienen la convicción de que habiendo acuerdo no es tan grave esperar algunas semanas para que la Cámara Alta lo apruebe. Pero hasta el momento no parece haber solución para este complejo puzzle y sería justamente la figura del consejero entrante lo que tiene paralizada la negociación, porque el equipo de Boric no ha dado con el nombre que le acomode a él y a Piñera.

Se busca consejero A pesar de que Óscar Landerretche parece ser el que más se ajusta al “perfil Marcel”, no tendría una relación fluida con Boric. De hecho, este último le hizo una dura crítica al académico de la U. de Chile cuando a mediados de 2019 el economista hizo público su interés de ser candidato presidencial y pocos días después Boric posteó en su cuenta de Twitter: “Qué gran invento de la elite que es Landerretche. Las candidaturas de izquierda deben nacer de procesos colectivos y ser representativas de luchas sociales, no de entrevistas en El Mercurio y autoproclamaciones frente al espejo”. Por lo que es difícil que el nombre cuaje en el círculo del Presidente electo.

Por otro lado, el 7 de febrero termina el periodo del consejero y vicepresidente Joaquín Vial, justo en un momento clave de la Convención Constitucional, en que debe haber una figura que defienda la autonomía del Banco Central. Si para entonces Piñera no designa al sucesor de Marcel, el Consejo nombrará al nuevo vicepresidente y de no haber acuerdo correría la antigüedad, por lo que Pablo García asumiría este cargo y representaría a la institución ante la Convención.

Otro de los nombres que ha sonado para el órgano directivo es el también PS Hernán Frigolett, pero no concitaría el apoyo del gobierno; mientras que Andrea Repetto no parece estar disponible.

En este escenario, da la sensación de que todavía falta para ver humo blanco, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo para encontrar una fórmula que deje conforme a todos y que, idealmente para Chile Vamos, confirme a Rosanna Costa como sucesora de Marcel.

