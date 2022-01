Novo recorde com 65 578 novos casos. 42 mortes em 24 horas

Entornointeligente.com / Portugal confirmou, nas últimas 24 horas, um novo recorde de 65 578 de casos de infeção de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há também a registar mais 42 mortes associadas à infeção por SARS-CoV-2, indica o relatório desta quarta-feira (26 de janeiro).Os números mostram que há agora 2313 internados (menos sete que no dia anterior), dos quais 154 estão em unidades de cuidados intensivos (menos quatro)

Foram ainda registados mais 62 145 casos de pessoas que recuperaram da doença.

Portugal soma, atualmente, 515 962 casos ativos da infeção, refere ainda o relatório diário.

Vacina não afeta mulheres submetidas a tratamentos de fertilidade, indica estudo A vacinação contra a covid-19 não afeta a taxa de fertilidade nas mulheres submetidas a tratamentos de fertilização in vitro, revela um estudo realizado nos Estados Unidos e divulgado na terça-feira.

Para os autores da investigação, publicada na revista Obstetrics & Gynecology, estes resultados somam-se ao “crescente corpo de evidências” que garante que a vacinação contra a covid-19 não afeta a fertilidade.

A equipa de investigação do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, comparou taxas de fertilização, gravidez e aborto prematuro em pacientes de fertilização in vitro que receberam duas doses da vacina, da Pfizer ou Moderna, e obtiveram os mesmos resultados que entre as mulheres não vacinadas.

“Com este trabalho podemos ajudar a tranquilizar os pacientes em idade reprodutiva e permitir que tomem as melhores decisões. Cria conforto às pessoas saberem que a vacina contra a covid-19 não afeta o seu potencial reprodutivo”, referem os autores da investigação.

Estudo indica que pessoas infetadas e vacinadas adquirem “super imunidade” Outro estudo, também divulgado na terça-feira, sugere que as pessoas com infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e que estão vacinadas adquirem uma “super imunidade ” que é muito superior à proteção imunológica de quem apenas recebeu a vacina.

“A resposta imunitária medida no soro sanguíneo revelou anticorpos mais abundantes e mais eficazes do que a imunidade gerada apenas pela vacinação”, indicam as conclusões da investigação da Oregon Health & Science University (OHSU), dos Estados Unidos, hoje publicadas na revista Science Immunology.

O estudo foi realizado antes do surgimento da variante Ómicron do SARS-CoV-2, mas os investigadores esperam que as respostas imunes híbridas sejam semelhantes com a nova variante considerada altamente transmissível.

Autoagendamento de dose de reforço disponível para 25 ou mais anos O autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19 já está disponível para pessoas com 25 ou mais anos no portal da DGS .

O autoagendamento para a dose de reforço estava disponível para maiores de 30 anos desde o último domingo.

O portal permite também marcações de pessoas com 50 ou mais anos para dose de reforço contra a covid-19 e vacina contra a gripe, assim como para quem tem mais de 18 anos e foi vacinado com a Janssen há pelo menos 90 dias.

