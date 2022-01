Nilton Córdoba negó conocer el ‘cartel de la toga’ en medio del inicio del juicio

Lea también: Radican denuncia penal por falsificación de firmas en revocatoria de Daniel Quintero Precisamente, en medio del inicio del juicio, Córdoba dijo que conoció al abogado Moreno por recomendación de un congresista de apellido Andrade, y que el único vínculo que tuvo con él fue laboral y pago de honorarios por sus servicios como abogado

Ante la Corte Suprema de Justicia y en medio del inicio del juicio en su contra, el representante a la Cámara y candidato al Senado, Nilton Córdoba Manyoma , negó conocer todo el entramado de corrupción en la justicia conocido como el ‘cartel de la toga’.

Ese escándalo que señala al abogado y exfiscal Luis Gustavo Moreno como el artífice de un ‘cartel en la justicia’, de supuesta compra de decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia, a cambio de millonarias sumas de dinero.

A Córdoba se le señala de haber entregado 200 millones de pesos a dicho ‘cartel’ para evitar una orden de captura en su contra en otro proceso sobre presunto lavado de dinero.

Precisamente, en medio del inicio del juicio, Córdoba dijo que conoció al abogado Moreno por recomendación de un congresista de apellido Andrade, y que el único vínculo que tuvo con él fue laboral y pago de honorarios por sus servicios como abogado.

“Mi relación con Gustavo Moreno solo fue una relación laboral donde lo busqué para que me defendiera en términos legales y producto de esa defensa me comprometí a pagar una suma de dinero (…) me dijo que cada proceso me valía 250 millones y finalmente acordamos en 800 millones de pesos”, dijo.

Según explicó el político, Moreno le pidió el 50% del dinero al inicio de su defensa y el resto se pagaría paulatinamente ; sin embargo, aseguró que su defensa la asumió otro abogado, ya que Moreno le pidió cambiarle el poder por que iba a asumir un puesto en la Fiscalía General de la Nación.

Por ese escándalo fue condenado a 19 años de prisión el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien fue nombrado por Córdoba en el inicio de juicio.

“Alguna vez el doctor Moreno me citó a su oficina y cuando yo me estaba despidiendo me dijo vea, ahí llegó un compañero de la oficina ven te lo presentó” (…) mucho gusto fulano de tal, el doctor Ricaurte me preguntó que hay de Odín Sánchez de Oca, nos despedimos y ese fue el encuentro que tuve con él”, sostuvo Córdoba.

Sin embargo, el propio Ricaurte, quien fue escuchado como testigo en ese proceso, negó rotundamente conocer a Nilton Córdoba.

