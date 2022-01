Estados Unidos y sus aliados europeos en la OTAN aumentaron la presión sobre Rusia

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

Estados Unidos y sus aliados europeos en la OTAN aumentaron la presión en las últimas horas sobre Rusia, reiterándole que prevén fuertes sanciones si finalmente invade Ucrania.

El Departamento de Estado afirmó ayer martes que “no habrá sorpresas” en la respuesta a las exigencias de Rusia para retirar sus tropas, que será enviada esta semana y está siendo coordinada con la OTAN, Ucrania y los socios europeos, señaló el portavoz Ned Price.

El funcionario remarcó que Estados Unidos ha “consultado de manera extensa” con sus aliados y socios la respuesta a Rusia.

“No solo les hemos informado de lo que habrá en esa respuesta, sino que hemos pedido explícitamente sus comentarios e incorporado esos comentarios -remarcó-. Así que no habrá sorpresas para la OTAN . No habrá sorpresas para los socios europeos. No habrá sorpresas para Ucrania”.

Preguntado acerca de los tiempos previstos para el envío de la misiva, el portavoz del Departamento de Estado se limitó a apuntar que la carta “aún no ha sido transmitida”.

Tras la reunión del pasado viernes en Ginebra entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Rusia espera que Estados Unidos responda por escrito a su exigencia de garantías de seguridad, que incluyen, entre otros, poner freno a una mayor expansión de la OTAN, así como el cese de toda cooperación militar con la antiguas repúblicas soviéticas.

Ayer martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , aseguró que “no tiene intención” de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, pero avisó de “serias consecuencias económicas” para Rusia si lleva a cabo una incursión en territorio ucraniano.

Estados Unidos y sus aliados han insistido en la vía diplomática, aunque el lunes el Pentágono puso en “alerta elevada” a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia sobre Ucrania.

Según ha explicado el Pentágono, la idea es que el grueso de las tropas estadounidenses se despliegue en países del este de Europa dentro de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, por sus siglas en inglés), por lo que se activarían únicamente si la alianza atlántica lo solicita.

La tensión se ha disparado en las últimas semanas ante una posible invasión o incursión rusa en Ucrania, después de que Rusia movilizara a unos 100.000 soldados en la frontera ucraniana.

Rusia no cede. Pese al aumento de la presión, Rusia no cede ni un ápice en el terreno. Fuerzas armadas rusas lanzaron ayer martes una nueva serie de maniobras cerca de Ucrania y en la anexionada Crimea.

Ucrania recibirá ayer martes un nuevo aprovisionamiento de Estados Unidos que incluye “equipamiento y municiones”, según la embajada estadounidense, que precisa que se trata de una parte de los 200 millones de dólares de ayuda concedidos por la Casa Blanca.

Tecnología, dólares, gas. Tanto los estadounidenses como los europeos ya han amenazado, en varias ocasiones, con sanciones económicas sin precedentes en caso de invasión de Ucrania, que van mucho más allá de las aplicadas en 2014, cuando Rusia anexionó Crimea.

Estados Unidos quiere apuntar a las principales debilidades de Rusia aprovechando que la Bolsa de Moscú y el rublo ya se están viendo afectados: una economía poco diversificada, ultradependiente de las exportaciones de gas y petróleo y con un sistema financiero y bancario frágil.

Estados Unidos considera, según un alto cargo de la Casa Blanca, prohibir la exportación de tecnología estadounidense a Rusia.

Esto asestaría un golpe duro a las ambiciones de Putin de industrializar su economía y afectaría a áreas que son importantes para él, por ejemplo, la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, la defensa, el aeroespacial y otros sectores clave.

La producción de chips está dominada por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Taiwán, por lo que su control afectaría a sectores estratégicos para Rusia

Las finanzas es otro de los aspectos que abarcarían. Biden ya dio a conocer que planea asfixiar a los bancos rusos prohibiéndoles las transacciones en dólares. La Casa Blanca también mencionó un punto delicado: el suministro de hidrocarburos rusos, y en particular de gas natural.

Los europeos temen que Rusia cierre el grifo. Y es que el gas natural ruso supone más del 40% del suministro de la Unión Europea.

El presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Baja, el demócrata Gregory Meeks, presentó el viernes un proyecto de ley en el que se proponen sanciones a las industrias extractivas rusas y algunas de sus instituciones financieras.

También recoge un aumento de la asistencia de seguridad a Ucrania, sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2. (Con información de AFP Y EFE)

Protagonistas. Borrell: “Europa está en peligro”

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo ayer que Europa vive “el momento más peligroso” desde el fin de la Guerra Fría, principalmente por la tensión entre Ucrania y Rusia. “Sí, Europa está en peligro”, reconoció Borrell durante una conferencia sobre la situación de seguridad organizada por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Europa ha visto en los dos últimos años “el más grave deterioro de su entorno de seguridad, hasta el punto de que estoy convencido de que hoy estamos viviendo el momento más peligroso del periodo post-Guerra Fría”, dijo. “Afrontamos el riesgo de un gran conflicto militar en nuestro continente”, afirmó, y señaló a Rusia que “hace amenazas abiertas de usar la fuerza a menos que sus demandas se cumplan”.

Macron, diálogo con Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a alcanzar de nuevo una “dinámica positiva” en las negociaciones con Rusia en relación a la situación en Ucrania y anunció que mantendrá el viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. En una rueda de prensa antes de reunirse con el canciller Olaf Scholz en Berlín, el presidente francés agregó que encara la conversación con Putin “con voluntad de exigencia y lucidez”. Además, Macron apeló a revitalizar el formato de Normandía e hizo referencia a la reunión que se celebrará hoy miércoles en París a nivel de asesores de Gobierno como parte de este proceso. Así, afirmó que dicho encuentro “crea una expectativa positiva”.

Advertencia de EE.UU. al régimen de Bielorrusia

Estados Unidos advirtió ayer martes a Bielorrusia que enfrentará represalias si ayuda a Rusia a invadir a la vecina Ucrania. “También hemos dejado claro a Bielorrusia que si permite que su territorio sea usado para un ataque a Ucrania, se enfrentará a una respuesta rápida y decisiva de Estados Unidos y nuestros aliados y socios”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a periodistas. “Si se produjera una invasión desde Bielorrusia, si las tropas rusas se estacionaran permanentemente en su territorio, la OTAN podría tener que reevaluar nuestra propia postura de fuerza en los países que limitan con Bielorrusia”, puntualizó.

El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, es un aliado del presidente ruso, Vladimir Putin.

Lukashenko anunció el mes pasado que Rusia realizará ejercicios militares con Bielorrusia, lo que llevó a Estados Unidos a advertir que armas nucleares podrían ingresar al país.

La maniobra se produce mientras Rusia ubica decenas de miles de tropas en sus fronteras con Ucrania, lo que genera advertencias occidentales sobre una eventual invasión del país afín a occidente.

