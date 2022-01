Entre el futuro y el pasado

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

El referéndum sobre el que nos pronunciaremos cada ciudadano el próximo 27 de marzo evidentemente trata sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración en disputa, pero el mensaje de las urnas como han reconocido gobierno y oposición va mucho más allá.

Algunos ciudadanos leerán los artículos y sacarán sus conclusiones, notoriamente una ínfima minoría, el grueso tomará posición escuchando los argumentos de cada campaña, si es que ya no está alineado con alguna de las posiciones.

Es en este aspecto simbólico que se juega el grueso de la suerte de la votación de marzo. Lo que estará en cuestión es la agenda del gobierno en seguridad, educación, economía, vivienda, entre otros, que atadas a artículos de la LUC plantean una visión de país que se quiere impulsar y que desde la vereda de enfrente se quiere frenar.

Esta no es una votación entre izquierda y derecha, es entre una agenda de futuro y la nostalgia gris (o rosada) que piensa que sin cambiar nada volveremos a un pasado idealizado que ya pertenece a otro mundo que no tiene regreso.

Por cierto que puede hacerse el análisis de cada artículo en cuestión y ver como las mayores penas para delitos graves ha llevado a un aumento en el número de delincuentes peligrosos presos, que antes circulaban alegremente por las calles. También como la libertad financiera de poder pagar una transacción de la forma en que se quiera benefició a la gente del interior especialmente, envuelta en una maraña burocrática bancaria por culpa de unos delirantes de escritorio que nunca se subieron a un arado.

El nuevo gobierno de la educación brindará más eficiencia y agilidad a un área central para el futuro del país dónde ya perdimos mucho tiempo y el mundo ya no nos espera. La posibilidad de alquilar sin garantía favorece a los uruguayos con menos recursos permitiéndoles acceder a una vivienda que de otra forma les resultaría imposible. Y así podríamos seguir con los efectos que ya está teniendo una ley que no solo no tuvo los efectos catastróficos que se presagiaban desde los agoreros del desastre sino que por el contrario ya está vigente hace tiempo y sus efectos son palmariamente positivos.

Esta no es una votación entre izquierda y derecha, es entre una agenda de futuro y la nostalgia gris (o rosada) que piensa que sin cambiar nada volveremos a un pasado idealizado que ya pertenece a otro mundo que no tiene regreso. El gobierno nacional, más allá de la propia LUC, ha instalado una agenda de innovaciones importantes, cuyos efectos ya comienzan a verse en términos de crecimiento económico, crecimiento de la inversión, creación de empleo y disminución de la pobreza. Son datos duros, no relato y por eso se evitan los números a la hora del debate.

Uruguay, a contrapelo de lo ocurrido en el gobierno anterior que representó lo más retrógrado de la incercia frentista-sindical de no tocar ni mover nada, satisfechos de deslizarnos hacia abajo en la pendiente, tiene un libreto que lo lleva hacia el futuro y eso es lo que en realidad molesta.

La apuesta por la libertad de los uruguayos, por confiar en ellos para tomar decisiones y que no le sean impuestas por el burócrata de turno va contra la esencia del frentismo. Detrás está la desconfianza en la espontaneidad de la historia, en la libre cooperación de las personas y su creatividad que deja en ridículo a los reglamentos y las afiebradas mentes de escritorio.

Seamos claros, a un porcentaje no insignificante de dirigentes del Frente Amplio y del Pit-Cnt le molesta la libertad, le gustan las sociedades como las cubanas y las venezolanes en que no se permite ni la existencia de sindicatos ni organizaciones civiles y todo pasa por el Estado. Su paradigma de sociedad vislumbra en el país una vida uniforme para todos y controlada por ellos mismos, su utopía es la distopia de Orwell y no saben qué hacer cuando la gente en libertad le da la espalda a su colectivismo cavernario. Es que, al fin de cuentas, como decía Thatcher, cuando la gente es libre de elegir, elige la libertad.

La alternativa, entonces, no podría ser más clara, o apostamos a un país más libre y productivo, que gracias a esas ganancias también pueda desarrollar mejores políticas sociales que las que estancan a la gente en la pobreza y las colocan como botín electoral, o votamos por no cambiar nada y dejar que nos cocinemos a fuego lento mientras los uruguayos que tengan ganas de salir de la cuadrícula saltarán a otras sociedades más abiertas.

El contenido de los 135 artículos será anecdótico antes y después del 27 de marzo. Lo que está en juego es otra cosa: ¿queremos y nos animamos a ser libres o queremos correr presurosos nuevamente a la cueva?

La elección es entre un futuro con libertad o un pasado sin rumbo.

