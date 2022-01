EntornoInteligente | Laporta pone a Bartomeu contra las cuerdas

BARCELONA — El Barcelona anunció la publicación de los resultados de la información del Forensic… y la presentación de una denuncia contra la anterior Junta Directiva, con Josep Maria Bartomeu en el plano y solventando que la investigación interna encargada por Joan Laporta a su llegada al club encontró, como sospechaba, tanto actuaciones irregulares como mala praxis y, más aún, prácticas consideradas delictivas

Joan Laporta arremetió contra Tebas e indicó que es el responsable directo de la salida de Messi al PSG Getty Images “Vamos a depurar responsabilidades porque se han cometido muchas irregularidades… Solo al llegar tuvimos que pedir u n crédito puente de 80 millones porque si no, no podíamos pagar las nóminas. Bartomeu quiere escapar de sus responsabilidades y no lo va a conseguir” explicó Laporta ya en agosto. Y al cabo de cinco meses aquel aviso es ya una realidad.

La contratación de proveedores a precios fuera de mercado, la partición de facturas para que fueran inferiores a 200 mil euros y no tuvieran que ser aprobadas por la Junta, el escándalo del Barçagate, por el que Bartomeu contrató a una empresa para monitorear las redes sociales y que utilizó para descalificar a opositores, ex jugadores y hasta futbolistas del propio club, desvío de dinero presupuestado para otros fines sin justificar, pago de comisiones millonarias y precios desorbitados en fichajes, gastos injustificados dependientes del Espai Barça (se llegó a abonar al Club Esportiu Laietà 1.6 millones de euros por supuestas molestias en el derribo del Miniestadi)… La lista de actuaciones extrañas e ilícitas, aseguró en octubre el director general del club Ferran Reverter, asombraron a los nuevos dirigentes. Y a partir de ahí se pusieron manos a la obra.

“Ficharon a Griezmann sin tener dinero y en el último momento firmaron con un fondo de inversión que tenía una costosa comisión de apertura, el fichaje de Coutinho, por diversas comisiones financieras, pasa de los 120 millones de euros a casi 137″, ejemplificó Reverter, quien puso el grito en el cielo al recordar que entre Dembélé, Coutinho y Griezmann, además de la renovación de Messi hicieron comprometer a Bartomeu el pago de 1,400 millones de euros en cuatro años en sueldos…

La etapa del ex presidente vivió su momento álgido con la conquista del Triplete en 2015, u n éxito deportivo que dejó en segundo plano cualquier problema en el Camp Nou… Pero que comenzó a multiplicarse a partir de un año después.

Y es que desde que en diciembre de 2016 la Audiencia de Barcelona condenó al Barça a multas por un valor de 5.5 millones de euros por dos delitos de fraude a Hacienda en el fichaje de Neymar, después de que Bartomeu llegase a un acuerdo con la Fiscalía para quedar exonerado, junto al ex presidente Sandro Rosell, de cualquier acusación y convirtiendo en culpable al propio club, su administración se descubrió un cúmulo de desastres, descapitalizando a la entidad con salarios a los jugadores que le ahogaban y un final inaudito: la acusaciones de delito.

Y así se llega al, de momento, último capítulo de la historia… Que a partir de la próxima semana, cuando Laporta haga públicos los datos, abrirá un nuevo escenario y devolverá al plano a Josep Maria Bartomeu, otro presidente en la historia del Barça contra las cuerdas.

