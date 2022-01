El Frente Amplio trabaja para sumar a artistas para la campaña del “Sí”

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo

“Ayer si puedo convencer a algunos con mis ojos claros, con la peladita o con lo que sea”, dijo Gerardo Nieto en un espectáculo oficial del “Sí” a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en Colonia. Es uno de los primeros artistas que se involucra de lleno en la campaña, pero muchos más lo acompañarán en las nueve semanas que restan para el referéndum.

El video con el mensaje de Nieto -convocando a votar por la papeleta rosada- se viralizó en Twitter luego de que fuera publicado por el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez (Partido Nacional). Consultado por El País, el cantante explicó que se trató de un show realizado el pasado domingo.

La polémica no lo incomodó, porque según dijo “estamos en democracia y se puede opinar a favor o en contra”. “Yo lucho por los derechos de los que menos tienen y es lo que hacemos los progresistas dentro del Frente”, señaló sobre su militancia política, ya que desde hace años integra la lista del Movimiento de Participación Popular ( MPP ).

Nieto dijo que los toques en los que participa a favor del “Sí” no son gratis para el comando que promueve la derogación, porque a los integrantes de su banda hay que pagarles. “Tiene un costo operativo llevar una banda a Colonia, yo puedo hacer campaña de lo que yo quiero, pero tengo músicos y les tengo que pagar. Mi cachet de repente no lo cobro”, afirmó.

Su posición contraria a la LUC se basa en “que se ha recortado mucho en la educación” y “se vulneran un montón de derechos”, por ejemplo, en materia de seguridad. “Ya sabía que me iban a dar palo, ya me lo podía ver venir”, reconoció. En ese sentido indicó como militante: “Me la banco”.

A nivel del comando del “Sí” se conformó un grupo de cultura integrado por músicos, artistas plásticos y actores, pero este aún no está activo, indicaron fuentes del FA. Consultado por El País, el presidente electo del Frente Amplio , Fernando Pereira, dijo que “se está trabajando” para sumar a artistas a la campaña, pero no quiso adelantar a quiénes. En una entrevista reciente con El País, Pereira señaló la importancia de mantener buen diálogo con referentes de la cultura.

Por su parte, el responsable de propaganda del Pit-Cnt , Fernando Gambera, señaló que “hay compañeros de la cultura que se están organizando” para tener un papel dentro de la campaña por el “Sí”. “Probablemente los más conocidos, o los que así lo decidan van a participar. Seguramente van a hacerse spot o piezas para las redes que protagonice gente de la cultura que sea reconocida”, afirmó.

El cantante y compositor Alejandro Balbis está dispuesto a “dar una mano” a la campaña, pero todavía no lo han contactado. “Si me llaman para ir a tocar a algún lugar por el ‘Sí’ lo haría sin ningún problema”, señaló a El País, ya que según dijo está convencido de que se debe lograr la derogación. El murguista Raúl Castro, que en una entrevista reciente con El País indicó que nadie le dio las “gracias” por haber hecho campaña rumbo al balotaje a favor del FA, dijo que no tiene previsto una participación más allá de hacer explícito su apoyo a la derogación de los 135 artículos. “Nadie me pidió que hiciera campaña”, afirmó.

Además, Castro defendió el derecho de los artistas a opinar y señaló que comprometerse con una opción “es doblemente admirable”. En su cuenta de Facebook, Castro también fue crítico con la incorporación de Esteban Valenti a la campaña y dijo “quebrar una lanza” por los publicistas progresistas. “Observo con gran preocupación y tristeza… el goleador contratado por la comisión del ‘Sí’ es un veterano de mi generación que no hace un gol desde antes del mundial de Italia”, subrayó.

“Cita Rosa” Valenti usó su cuenta de Twitter para dar publicidad a dos piezas con la foto de Alfredo Zitarrosa teñida de rosa -que toma como base la tapa del disco Canta Zitarrosa- y algunos versos de “Doña Soledad” y “Pa’l que se va”. En la primera dice: “Póngase un poco a pensar, Doña Soledad… ¿si la LUC nos da más seguridad por qué precisa un arma en su casa?”. En la otra señala: “No te olvidés del pago… mirá que con la LUC si te atrasás tres días, en una semana te dejan den la calle”. Al final de cada placa puede leerse: “Cita Rosa”. Fue su primer aporte a la campaña por la derogación.

Pit-Cnt y Fucvam salen a aclarar que Esteban Valenti no es vocero

El secretario de propaganda del Pit-Cnt, Fernando Gambera, dijo a El País que el publicista Esteban Valenti “no es el vocero” de la campaña del “Sí”. “De nuestro lado lo que el Secretariado resolvió es que nosotros no pusimos objeciones de que asesore en la campaña, pero de hecho no es un vocero y no es jefe de campaña. Eso para todos está claro”, indicó.

Gambera añadió que “las vocerías” de la campaña por el “Sí”, la componen los referentes de las organizaciones que son parte del comando, es decir el Frente Amplio, el Pit-Cnt, Fucvam y la FEUU. “Lo que está fuera de discusión es que es un tipo con una trayectoria y técnicamente con solvencia probada en la materia”, dijo sobre el publicista.

Por su parte, el secretario general de Fucvam, Gustavo González, declaró a El País que la recolección de firmas dejó como enseñanza que “no hay mejor publicista que la gente de a pie”. Además dijo que la contratación de Valenti fue discutida dentro del comando, pero aclaró que “no es el jefe de la campaña”.

“Para nosotros la dirección política del voto rosado lo tiene el comando de las organizaciones sociales y políticas que apoyan el ‘Sí’ rosado, pero no es el señor Valenti. Fue contratado para que estructure lo publicitario”, insistió. En tanto, Valenti había señalado en su Twitter que se haría cargo de la comunicación de la campaña del “Sí”, tarea que asumía en su calidad de “militante” y “nunca como profesional”.

En el Frente Amplio, también generó “ruido” la designación de Valenti. Desde el Partido Comunista se consideró un “disparate” la designación, según opinó el diputado comunista Gerardo Núñez. Los partidarios del exvicepresidente Raúl Sendic también manifestaron su desacuerdo con la resolución.

Un clásico de la izquierda de cara a cada elección

“La ola esperanza”, el jingle de campaña ideado por el publicista Claudio Invernizzi en 2019, incluyó a varios artistas. Entre ellos: Andrés Beltrán (de Chala Madre), Carlos Barceló, Mauricio Ubal, Jorge Nasser, Martín Ibarburu, Gerardo Nieto, Gustavo Montemurro, Mario Carrero, Washington Carrasco, Braulio López, Cristina Fernández, Mónica Navarro, Alejandro Balbis, Ana Prada, “Pata” Kramer, “Zurdo” Bessio y Tabaré Rivero, entre otros. En ese momento se creó un grupo de cultura para apoyar la campaña de Daniel Martínez y Graciela Villar que terminó perdiendo el balotaje con el actual presidente Luis Lacalle Pou.

