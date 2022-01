César Pérez Vivas: Maduro es doblemente ilegítimo desde este miércoles – Noticiero Digital

Entornointeligente.com / El miembro de Mover y exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, aseveró que desde este miércoles Nicolás Maduro es doblemente ilegítimo por dos causas: la primera por las elecciones «fraudulentas» de 2018 y segunda por «dinamitar» la posibilidad del revocatorio.

En entrevista a El Nacional, el opositor señaló que los rectores chavistas del CNE aprobaron el pasado viernes un cronograma inviable y que viola la Constitución.

«Es un acto de imposible e ilegal ejecución lo que está montando Maduro con sus rectores para luego decir que no se lograron los números porque el pueblo lo ama y no atendió la convocatoria a revocarlo. No, simple y llanamente es un fraude más que refuerza la ilegitimidad de Maduro. Es ilegítimo de origen por el fraude del 20 de mayo de 2018 y ahora será doblemente ilegítimo porque ha impedido el derecho a revocarlo», manifestó.

Pérez Vivas acusó a Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor de responder a las instrucciones dadas desde Miraflores para abortar el revocatorio.

«Nosotros cumplimos con la ley, con la Constitución, para que el régimen no salga con la desgastada consigna de que todo dentro de la Constitución, fuera de ella nada. Son Maduro y sus rectores los que se ponen al margen de la Constitución y están cerrándole a los venezolanos el derecho de manifestarse de manera libre y democrática», manifestó.

