Crece malestar por bloqueo de contrarios al carnet de vacuna

Ante la permanencia de los puntos de bloqueo registrados a nivel nacional por sectores movilizados que se oponen a la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación y pruebas PCR para ingresar a instituciones que establecen los decretos supremos 4640 y 4641, crece el malestar en al menos cinco sectores debido al riesgo y esfuerzo que realizan para esquivar las zonas de conflicto.

Pese al pedido de los sectores de desbloquear el punto de conflicto en la avenida Petrolera, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Rubén Lobatón, indicó que apelarán al diálogo con los grupos autoconvocados para evitar confrontaciones.

El sector de transporte libre y federado, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) y la Mancomunidad Región Valles expresaron su malestar ante el bloqueo de la avenida Petrolera, al sur de la ciudad de Cochabamba.

El ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, lamentó la “inercia y la falta de capacidad” de las autoridades departamentales para solucionar el conflicto y les dieron un plazo de 48 horas, hasta la medianoche de hoy, para que la ruta hacia el occidente del país esté expedita.

“Vamos a convocar a una reunión de los sectores de transporte para tomar una decisión definitiva. Las autoridades poco o nada han hecho”, añadió.

El representante del Transporte Libre, Mario Ramos, anunció la subida del pasaje entre 0,50 y 1 boliviano para vehículos que pasen por la zona de bloqueo.

El presidente de la FEPC, Luis Laredo, pidió a los sectores movilizados desbloquear las vías por el daño económico que generan al país al impedir la libre transitabilidad. Por su parte, el gerente de la CAC, Rolando Morales, señaló que más de 15 mil familias envían verduras, papa y hortalizas del departamento al interior del país.

“Pedimos al Gobernador que instruya a la Policía para que vaya al lugar y garantice la libre transitabilidad”, agregó Morales.

Solicitud

Asimismo, el gerente de la Mancomunidad Región Valles, Guery García, indicó que diferentes autoridades e instituciones del valle alto mantuvieron una reunión este martes en la cual solicitaron al Gobernador, a través de una carta, solucionar el conflicto que afecta a toda la población.

Sólo con Arce

Por su parte, los autoconvocados indicaron que sólo dialogarán con el presidente Luis Arce para la abrogación definitiva de los decretos supremos. Además, anunciaron radicalizar sus medidas de presión en caso de no ser escuchados.

“Lo único que estamos pidiendo es que el decreto sea abrogado. No pueden obligarme si no quiero vacunarme y tampoco si no puedo hacerme la prueba PCR”, expresó uno de sus representantes.

