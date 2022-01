Cinco firmas del clan Noguera están denunciadas por obras fantasmas

Entornointeligente.com / Cada vez más irregularidades son encontradas en la verificación de la ejecución de obras de administraciones anteriores en la Municipalidad de Villarrica que involucran al diputado de Colorado Añetete Éver Noguera, quien quiere ser gobernador de Guairá, y a sus parientes, cuyas empresas fueron contratadas sin llamados, y cuyos trabajos al final no existen.

En total se identificaron cinco empresas del clan Noguera que fueron adjudicadas con un monto de G. 3.145 millones. El intendente liberal Magín Benítez considera que se trata de un caso de lesión de confianza, por lo que prepara una ampliación de la denuncia que ya presentó en diciembre ante la Fiscalía, que afecta a los ex intendentes colorados Gustavo Navarro y Alejandro Aguilera.

Luego de las denuncias en los medios, obreros aparecieron apurados la semana pasada en una de las obras señaladas, que es el oratorio de la compañía San Francisco Potrero y el salón parroquial, para continuar con la refacción, informó la directora de Obras de la Comuna, Carmen Airaldi.

Itapoty SA, una de las contratadas, está a nombre de Dora y Benedicto Cáceres, cuñados del diputado Noguera.

La Municipalidad informó que el ex intendente Navarro transfirió al menos G. 2.100 millones a la Comisión de Desarrollo y Fomento de San Francisco Potrero, presidida por Wilfrido Sanabria, para obras que no existen, están inconclusas o no se pueden ubicar. Esta comisión contrató a empresas que están a nombre de Noguera, de sus cuñados, de un hermano, de su secretario y hasta de su guardia de seguridad.

La segunda empresa es El Emprendedor, unipersonal, pertenece a Lisandro Ariel Noguera, hermano del legislador. Le sigue Fulgencio Silvera, quien es secretario de Noguera y hermano del ex intendente de Borja y precandidato a diputado, Óscar Silvera, como también el primo del actual jefe comunal de ese distrito de Guairá, Javier Chiquillo Silvera, todos de Añetete.

La cuarta beneficiada es Frintex SA, a nombre de Francisco Aquino Cabrera y Dora Adelaida Cáceres. Esta última es la cuñada de Éver Noguera y copropietaria de Itapoty SA, en tanto que Aquino Cabrera es un policía retirado que trabaja como guardia de seguridad del legislador. La empresa recibió al menos G. 581.600.000 de los royalties.

La comisión le dio a Frintex G. 81.600.000 para un empedrado que tampoco fue ubicado. Además, el intendente interino Alejandro Aguilera le pagó en setiembre del año pasado G. 500 millones para la refacción de varias escuelas y de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Estación, obras que tampoco se pudieron comprobar que existan, según un informe de Auditoría Interna del Departamento de Contabilidad.

Finalmente, la quinta adjudicada por medio de la comisión es Ñande Yby Paraguay SA. La empresa opera con el nombre de fantasía NyG Grupo Empresarial. Recibió G. 337.067.500 por empedrados en el barrio Santa Lucía. Es propiedad de Éver Noguera, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Noguera declaró al Canal 8 Visión Comunicaciones de Villarrica que sus familiares cumplieron sus contratos, y que el intendente no sabe en dónde están las obras.

