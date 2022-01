Andrés García se prepara para la muerte: “Estoy tratando de establecer una relación”

Entornointeligente.com / Andrés García ha sorprendido a sus fanáticos tras confesar que se prepara para la muerte. El galán de 80 años padece de osteoartritis y tiene un problema en la médula ósea, por lo cual necesita urgentemente una transfusión de sangre, la cual ha sido difícil conseguir porque tiene un tipo poco común.

El actor nacionalizado mexicano reside en Acapulco, México. Se mudó a una casa cerda de la playa debido a una recomendación de su médico.

La salud de Andrés García El actor fue entrevistado por el programa Al rojo vivo, de la cadena Telemundo. Mostró ante la cámara múltiples hematomas y explicó que fueron producto de una visita al hospital, donde tuvieron dificultades para encontrar sus venas.

PUEDES VER: Andrés García niega supuesta relación con la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri Andrés García reveló que necesita una transfusión de sangre. El artista sufre de un problema en la médula espinal que destruye glóbulos rojos. Además, padece de osteoartritis, que causa fuertes dolores que incluso no lo dejan dormir.

Andrés García se prepara para la muerte En diálogo con el noticiero de Telemundo, confesó que “siente” cerca a la muerte.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte. Estoy tratando de establecer una relación con la muerte” , dijo el también director de cine.

El protagonista de El cuerpo del deseo señaló que se comunica con la muerte, le habla “casi todos los días”. “Yo creo que nos estamos entendiendo”, sentenció.

PUEDES VER: Roberto Palazuelos asegura que es el máximo heredero de Andrés García Confesó también que desea que sus restos sean cremados. Espera que sus cenizas sean arrojadas al mar, frente a su casa de playa, tal como lo hizo cuando fallecieron sus padres.

Lo más visto de Espectáculos ¿Qué dijo Raúl Romero sobre el estreno de Esto es Habacilar? Lucía de la Cruz: ¿qué pasó con la vida de su expareja Luisito Caycho el ‘Chamaco’? ¿Qué pasó con la vida de Israel Dreyfus tras su salida de Esto es guerra? Lo más visto de La República ¿Qué dijo Raúl Romero sobre el estreno de Esto es Habacilar? Preocupación por gran cantidad de cabello donado en Lima y regiones Daniela Darcourt cuenta que está prohibida de cantar en su departamento: “Me envió dos memos” Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com