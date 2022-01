Al Filo de La Verdad: Que cosas del COVID

Entornointeligente.com / Periodista Giovanni Cegarra Por: Giovanni Cegarra…

Resulta y acontece, como dice uno por ahí, ya es voz populi, que en Venezuela y por ende, en Mérida, hoy día, el que muere por una u otra circunstancia, inmediatamente, dicen que es de COVID, la información sale a la calle, como encendido de pólvora, la manipulan hasta los de las funerarias, sin olvidar, los de los hospitales y no pretendo ofender a nadie, por si las moscas, no queremos ser exagerados, pecar de alarmistas, generar mentira al respecto.

No niego, que en nuestro país y Estado, han muerto muchos, por efectos del COVID, contagiados por no cumplir con la normativa de bioseguridad, pero también es cierto, que en los centros asistenciales de todo el país, en nuestro Instituto Hospital Universitario de Los Andes (IHULA) se han producido muertes de ciudadanos, de todas las edades y sexo, por causas que no tienen ni estrecha relación con el pandémico virus y de una, se riega el comentario, sin ton ni son, «ese murió de COVID» y en sus efectos, las cifras suben, de una manera, si quiere manipulada.

Así lo percibo, siento, escribo, digo, publico, verdad latente, sin pretender ser dueño de ella, si me equivoco, he de rectificar, como debe ser, pero hoy, cualquiera fallece, por una u otra causa, menos por contagio de COVID y es lo primero que se dice, que murió por su causa, “que cosas no”.

26-1-2022

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

LINK ORIGINAL: Comunicacion Continua

Entornointeligente.com