Al Hilal vs. Al-Fateh EN VIVO: ¿a qué hora juegan Carrillo y Cueva por la liga de Arabia Saudita?

Entornointeligente.com / Al Hilal vs. Al-Fateh EN VIVO se enfrentan este sábado 25 de diciembre por la jornada 14 de la Liga Profesional Saudí 2021-22 . El duelo se llevará a cabo a partir de las 9.50 a. m. (horario peruano) y 5.50 p. m. (hora de Arabia Saudita), con transmisión a cargo del canal SSC. Puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto, a través de La República Deportes.

Al Hilal vs. Al-Fateh: ficha del partido Partido Al Hilal vs. Al-Fateh ¿Cuándo juegan? Sábado 25 de diciembre ¿A qué hora? 9.50 a. m. (Perú), 5.50 p. m. (Arabia Saudita) ¿Dónde? Estadio Príncipe Faisal bin Fahd ¿En qué canal? SSC ¿A qué hora juegan Al Hilal vs. Al-Fateh? En la región saudí, el partido Al Hilal vs. Al-Fateh se iniciará a las 5.50 p. m. (9.50 a. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Arabia Saudita: 5.50 p. m. Colombia: 9.50 a. m. Ecuador: 9.50 a. m. Perú: 9.50 a. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.50 a. m. Bolivia: 10.50 a. m. Venezuela: 10.50 a. m. Argentina: 11.50 a. m. Brasil: 11.50 a. m. Chile: 11.50 a. m. Paraguay: 11.50 a. m. Uruguay: 11.50 a. m. España: 3.50 p. m. PUEDES VER: Gianluca Lapadula recibió la Navidad con su familia y dejó un cálido mensaje Dos jugadores peruanos tendrán actividad en plena Navidad. André Carrillo y Christian Cueva, los embajadores nacionales en el fútbol de Arabia Saudita, se verán las caras por la decimocuarta jornada de la Liga Profesional Saudi cuando Al Hilal de la ‘Culebra’ reciba a Al-Fateh de ‘Aladino’.

El cuadro del delantero se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones luego de su derrota en la fecha previa por 2-0 contra Al Nasr Riyadh. En este nuevo juego en condición de local, intentará romper la mala racha de tres cotejos ligueros seguidos sin conocer de victorias.

Carrillo y Cueva ya se enfrentaron una vez en Arabia, con triunfo para el delantero. Foto: composición/Al Hilal/Al Fateh

El equipo del volante, por su parte, viene de un increíble empate por 5-5 contra Damac que lo dejó estancado en el duodécimo puesto con 13 puntos, fuera de la zona de descenso apenas por su favorable diferencia de gol.

Esta será la segunda vez que los dos compañeros de la selección peruana se midan como futbolistas de Al Hilal y Al-Fateh. En febrero, poco después del arribo del mediocampista, el cuadro del atacante se impuso 5-2 en el enfrentamiento donde cada uno marcó un tanto.

PUEDES VER: Johan Fano sobre Raziel García: “En Colombia, al extranjero siempre le van a exigir” ¿Qué canal transmite Al Hilal vs. Al-Fateh? La televisación del encuentro Al Hilal vs. Al-Fateh estará a cargo del canal SSC (Saudi Sports Company) para territorio saudí. Esta señal tiene los derechos en exclusiva de torneos como la Liga Profesional Saudí, la Copa del Rey y la Supercopa de Arabia Saudita.

¿Cómo seguir Al Hilal vs. Al-Fateh ONLINE? Para que no te pierdas la transmisión del choque Al Hilal vs. Al-Fateh por internet, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás informarte EN DIRECTO acerca del desarrollo del juego y ver videos de los goles más destacados.

¿Dónde juegan Al Hilal vs. Al-Fateh? El escenario que albergará el Al Hilal vs. Al-Fateh será el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Riad.

PUEDES VER: COVID-19 altera el Boxing Day con 3 partidos suspendidos Historial reciente de Al Hilal vs. Al-Fateh Al-Fateh 2-5 Al Hilal | 28.02.21 Al Hilal 0-2 Al-Fateh | 17.12.20 Al Hilal 3-0 Al-Fateh | 03.12.20 Al Hilal 2-1 Al-Fateh | 10.08.20 Al-Fateh 3-3 Al Hilal | 31.10.19. Pronóstico de Al Hilal vs. Al-Fateh De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas para este partido, Al Hilal es ampliamente favorito para vencer. La victoria del club de Carrillo paga apenas 1,13 veces lo invertido como máximo, mientras que el triunfo del equipo de Cueva alcanza hasta una retribución de hasta 20,00 veces el monto apostado. El empate, en tanto, oscila en cuotas desde 6,00 hasta 7,10.

