Reactivarán las ferias nacionales para los vacunados

Durante una gira de trabajo por la provincia de Veraguas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, informó que se tiene planeado para el año 2022 reactivar las ferias nacionales e internacionales que se desarrollan a lo largo y ancho del país, sobre todo en verano.

El mandatario señaló la importancia de estas para la economía.

Explicó que los ministerios de Salud y de Desarrollo Agropecuario coordinarán con los patronatos de las ferias a nivel nacional las medidas de bioseguridad que se adoptarán para el desarrollo de estos eventos.

A su vez adelantó que uno de los requisitos que se solicitará para poder entrar a estas actividades será contar con las dos dosis de la vacuna contra la covid-19.

‘En el tema de la covid-19 no hemos ganado nada, no nos equivoquemos. Hemos avanzado pero todavía nos falta para controlar aún más este enemigo. Tengamos mucho cuidado en no relajar las medidas, en estar quitándonos la mascarilla’, recalcó.

Dicha información será verificada a través de la tarjeta de vacunación o con el código QR.

Cifras

Datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa) indican que hasta la fecha en Panamá se han aplicado más de 5,756,364 dosis de la vacuna contra covid-19. Además, el 76.7% de personas inmunizadas cuentan con el esquema completo.

