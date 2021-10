Imputarán a un hombre por maltrato animal en Caracas

Entornointeligente.com / El fiscal general Tarek William Saab confirmó este lunes la detención de un hombre que pateó a un perro en un edificio de La Candelaria, ubicado en la ciudad de Caracas.

El sujeto quedó identificado como Omar Antonio de Jesús Marrero, de 30 años , quien será imputado por los delitos de maltrato animal

#DETENIDO para ser #Imputado en el @MinpublicoVE por delitos de MALTRATO ANIMAL y Hacerse Justicia por Mano Propia el sujeto Omar Antonio de Jesus Marrero: quien #asesinó de una patada mortal al perro-guía de una joven ciega, sólo por haberle la #mascota ladrado pic.twitter.com/tvFSEs0Bsx

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 25, 2021

De acuerdo al hilo publicado por el periodista Joan Camargo, la mañana de este lunes 25 de octubre, fue detenido por la PNB el hombre que pateó a un perrito en la Res. Kamarata de La Candelaria.

De acuerdo a la versión de vecinos, la mascota no murió. Y no es un perro de servicio ni su dueña es invidente. Informe21/LJ (Foto: Pixabay)

#ATENCION La mañana de este lunes fue detenido por la PNB el hombre que pateó a un perrito en la Res. Kamarata de La Candelaria. Según vecinos, la mascota No murió. No es un perro de servicio y su dueña no es invidente. https://t.co/rgCk6naF8V

— Joan Camargo (@JoanCamargo_) October 25, 2021

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com