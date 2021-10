Falleció James Michael Tyler, reconocido actor de la serie “Friends”

Entornointeligente.com / El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido por interpretar al camarero Gunther en la serie de televisión Friends, ha fallecido este domingo a los 59 años, informó TMZ.

Tyler había estado luchando contra un cáncer de próstata durante los últimos tres años, pero la enfermedad terminó expandiéndose a varias partes de su cuerpo. Debido a las complicaciones, el artista no pudo participar en el rodaje del especial de ‘Friends’.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021

