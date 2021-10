A celebração do sentido da morte

Entornointeligente.com / Fui confrontado com a morte de alguém que me era próximo, e ainda mais próximo de quem me está verdadeiramente perto. A azáfama do dia-a-dia leva-nos a ignorar a inevitabilidade da morte. A morte é remetida para um espaço murado, estranhamente longe dos espaços que alimentam a vida.

Em Portugal, não costumamos celebrar a morte. Choramos, como manda o nosso fado. Chora-se a perda, mesmo que as crenças da vida eterna aleguem que isso é apenas uma passagem. Se temos dificuldade em elogiar os nossos pares em vida, também não o sabemos fazer devidamente na morte. Quando alguém falece, salientam-se as virtudes, ofuscando os defeitos que compõe a complexidade de cada existência humana. Assim tendemos a cobrir os defuntos com um manto de santidade, de pena e de honra. Mas as vidas não foram todas iguais.

As cerimónias tendem para um padrão, uma repetição de um ritual que pouco salienta a individualidade de quem partiu. Pelo menos assim é no culto dominante católico. Mas ainda assim há um ritual . Por mais despersonalizado que seja, sempre gera momentos de reflexão e lembrança. Marca o momento

Se a justiça é uma invenção puramente humana, e a morte nem sempre se compadece com essas nossas construções. Apenas podemos honrar quem deixa de existir, celebrando quem eram e o que nos legaram. Claro que a tremenda tristeza nem sempre ajuda a fazer isso na prática. Dificilmente os familiares e amigos estão em condições de poder fazer a melhor das homenagens logo após o falecimento. Homenageiam certamente com a sua tristeza, disso não se dúvida. Talvez o funeral, o enterro, espalhamento das cinzas ou outro acto fúnebre tenha de ser isso mesmo, um momento simples e mais ou menos uniformizado. Ainda assim, o luto não é o melhor aliado da criatividade e da clareza de pensamento. Talvez isso tenha de ficar para depois, para fazer ao longo da vida de quem recorda

Devemos valorizar o individualismo dos que se destacaram pelo bem que fizeram ao colectivo, mesmo quando foi a simplicidade aquilo que melhor os caracterizou Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter A melancolia influencia este meu texto, ainda que me tente soltar dela para reflectir sobre o sentido da celebração da morte. Devem os mortos estar fisicamente longe dos vivos? Devem os cemitérios ser jardins de pedra estéril? São equipamentos públicos agradáveis de visitar ? Servem mais para depositar ou honrar os mortos? Não mereciam as pessoas falecidas que alguém conhecesse a sua história? Porque dizem tão pouco as lápides? Sabemos o nome, ano de nascimento e morte. Então e tudo o resto? É um infindável património imaterial que se perde

Os cemitérios poderiam ser locais de interacção com o passado, proporcionando acesso ao conhecimento e informação. Talvez um dia conseguiremos celebrar a morte como o pináculo do derradeiro festejo da vida que foi e das vidas que ficam. Mas para isso são necessárias mudanças de fundo. Enquanto isso, pondero qual a melhor forma de homenagear aquelas pessoas que merecem mais que um ritual indiferenciado, uma campa ou local de repouso de catálogo. Devemos valorizar o individualismo dos que se destacaram pelo bem que fizeram ao colectivo, mesmo quando foi a simplicidade aquilo que melhor os caracterizou

