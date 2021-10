‘El Tribunal Electoral es el resultado de este desgaste’, Maribel Jaén

Tajante en sus planteamientos, Maribel Jaén, coordinadora del Foro Ciudadano de las Reformas Electorales, llama la atención de los políticos de turno y la sociedad en general, para detener el deterioro institucional que inevitablemente se refleja en una débil democracia. Temas clave, trascendentales, como el clientelismo político, la rendición de cuentas, la transparencia, la asignación de cupos en circuitos plurinominales, los topes de campaña no sufrieron cambios. Jaén cuestiona el rol del Tribunal Electoral, lo concibe como el resultado de ‘este desgaste’ que vive la democracia, uno que pareciera irreversible y peligroso.

¿El papel del Tribunal Electoral (TE) fue el correcto a su criterio? Algunos opinan que son juez y parte en el sistema…

El TE es el resultado de este desgaste. Por eso yo digo que más allá de las figuras que ocupan los cargos y sus narrativas, lo fundamental es reforzar la institucionalidad de la entidad porque es el árbitro de los procesos electorales. Debemos revisar después no solamente como se seleccionan los responsables de control, como la Contraloría, magistrados, la procuraduría, es parte de la revisión profunda del estado. El último informe que emitió el TE reafirma la posición de la sociedad civil que ha estado en las calles o en la mesa de la CNRE.

¿Qué avances rescata de lo aprobado en la Asamblea Nacional?

Yo creo que hay avances que tienen que ver con los procedimientos electorales. Un tema importante es que se pueda introducir la tecnología en el tema de las firmas, nosotros fuimos testigos de cómo se desarrolló. También es importante el tema de financiamiento a la sociedad civil y personas con discapacidad porque realmente lo que hace cambiar o transformar a la sociedad es la formación de la gente, pero si no hay formación, no hay cambio.

¿Por qué en la CNRE no se planteó que todo el financiamiento sea público para evitar este tipo de clientelismos?

Es que la tendencia en la región ha sido mixta, pública y privada. Nosotros planteamos que el subsidio fuera principalmente público y un mínimo, 10% fuera privado, para que permitiera mayores controles sabiendo que hay un subregistro de dinero proveniente de empresas, narcotráfico, dinero ilícito o diversas fuentes. Claro está, los partidos no quieren dejar el financiamiento privado porque es el que les garantiza sin auditorías y fiscalización su uso en un sistema que está estructurado para producir y reproducir el clientelismo. Lo que ha pasado en estos 30 años es que estamos sentados en una gran pila de dinero que es el que centraliza el proceso. A pesar de que los procesos administrativos se han ido mejorando, y debemos reconocer la labor del Tribunal Electoral (TE) en el día de las elecciones y el conteo de votos, el tema clave es la rendición de cuentas y el sistema político electoral de cómo se adjudican las curules. En esos temas hemos visto pocos cambios. En el asunto de la adjudicación de cupos en los circuitos plurinominales, un método sumamente técnico que los mismos diputados decían que no lo entendían. El tema es la desigualdad que genera ese sistema. Nosotros estamos ante una situación que en el futuro de las reformas hay que hacer planteamientos más estructurales y orgánicos.

Es muy difícil romper el sistema clientelista, ¿qué sugiere hacer para que ocurra tomando en cuenta que la mitad de la población electoral está inscrita en partidos políticos?

Es que el tema de las reformas y el diseño en que se está estructurando. Nosotros tenemos que cambiar ese diseño, pero tiene que estar en sintonía directa con las reformas constitucionales porque hay muchas cosas en la constitución que refuerzan el planteamiento. Lo hemos logrado antes. El camino primero es hacer una agenda mínima de reformas profundas del estado, entre ellas las constitucionales. La forma de hacerlo, según nuestra historia, es por el diálogo, pero no uno entre los poderes fácticos, sino con la participación ciudadana. La lógica del sistema político electoral ha estado en función del clientelismo y dos generar procesos de reformas políticas que han generado un sistema desigual, no sólo en lo económico, sino también en lo político. El proceso político ha debilitado los procesos de participación ciudadana. Te doy un ejemplo, es más fácil hacer una sociedad anónima que una fundación en Panamá, los costos y la burocracia es muy fuerte, por lo que organizar al 80% de la sociedad civil es difícil, la lógica es desmontar a la sociedad. Pero lo peor es la cultura de violencia verbal y política que se está gestando y que está creando un clima de incertidumbre y rechazo. El concepto de política es corrupción, mentira, robo, se ha montado un concepto de país político que no es coincidente con lo que debe ser y la realidad sociopolítica.

¿Hubiera sido iluso pensar que los diputados respetarían lo actuado por la CNRE?

Yo creo que si hoy tenemos el tema de las reformas electorales hace un mes en la palestra pública, movilizaciones que plantean reformas más profundas, ha sido primero producto del desgaste, segundo de la participación de la sociedad civil que por más de 25 años hemos denunciado una y otra vez esto.

Era lógico pensar que la Asamblea iba a meter la cuchara, de todo lo que se manejó, ¿para usted que fue lo más grave que ocurrió?

Históricamente siempre la Asamblea Nacional por constitución ha establecido cómo quedan las reformas. En ese contexto, la sociedad civil que ha participado desde la década de los 90s se han dado dos temas fundamentales que consideramos claves y estructurales. Uno es el financiamiento político que se subdivide en el financiamiento público y privado. Ese es un tema importante en el que hemos planteado que se debe conocer el origen, el uso y establecer topes porque actualmente son muy altos. Todos sabemos que en el financiamiento privado hay mucho dinero que no es registrado. Consideramos de igual forma que es alto, siempre planteamos que fuera la mitad de lo que reciben los partidos en cada periodo electoral que es el 1% del Producto Interno Bruto del año anterior. Nosotros hemos visto que ha ido subiendo exponencialmente el financiamiento, pero el número de electores se mantiene sin cambios.

