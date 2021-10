Chepa Candela: La Kika Kolman puso la torta en Televen… ¡Lee el por qué! – Diario 2001

Entornointeligente.com / ¡¡¡Feeeliiiz inicio de semana, queridas y queridos!!!… Aquí estoy ¡y aquí sigo!, en la caza, pesca, recolección, y cultivo de todos esos chismes, rollos, brollos, bretes, dimes y diretes que a diario hacen temblar a esta “fauna farandulera”, donde el que menos puja ya ¡puja! un árbol de navidad con bolas, extensiones, guirnaldas, regalos y hasta con el San Nicolás incluido… ¡¡¡Tú has visto (¿?)!!!… Navidad en octubre…

Yyy como para luego es tarde, paso a contarles que la KIKA KOLMAN fue vista por los predios de Televen haciendo audiciones para ocupar el vacío que dejará la Aigil Gómez en la producción de El Avispero, programa que aparentemente la Kika jura que conquistó con sus supuestas habilidades y destrezas para la animación pero: ¡acá entre nos!, “tutto” el staff técnico, directivo, artístico, y de entrometidos que rondan el mencionado espacio dijeron a coro y en una sola voz: “naiboa con papelón”, ya que al parecer el casting que se batió la oxigenada mujer fue malo, malo, malazo… Cuentas las malas lenguas (y ¡trúa! ¡trúa!, cual cotorra repite la mía) la Kika está de lo más “very happy” porque ella cree que se la comió con todo y espina, pero la verdad, verdadera, de todo este “merequetengue”, es que su puesta en escena fue de terror, espanto, y brinco, y muy a pesar de que se habían empeñado en las altas esferas del canal de la bolita roja de que dieran con ella para ver qué tal movía la cosa, la fulana no gustó… ¿Consecuencias?… Mandaron a buscarse a otra…

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que la ALEJANDRA GUZMÁN está haciendo puchero porque cancelaron de golpe y porrazo el concierto que ella había anunciado para este próximo 30 de octubre en la ciudad de Jalisco, México; cancelación que en un principio había sido “ique” tomada a la fuerza porque muchos de los productores e involucrados en el espectáculo tenían Covid 19… ¡Peeeeeroooo!… como en Venezuela, en México, y en “tutto” el continente de habla hispana nunca falta un chismoso, alguien cercano al show “espepitó” que la verdadera razón por la cual decidieron no subir el telón fue porque la preventa del espectáculo estaba en su más bajo nivel (dígase: fueron muy pocos los boletos que se vendieron) y a raíz de ese termómetro los organizadores del concierto decidieron no perder su tiempo, y antes de que las lenguas viperinas comenzarán a hablar y a decir que el concierto fue un total y rotundo fracaso, cancelaron todas las posibilidades de llevarlo a cabo… ¡Esita la comae de la Guzmán! Últimamente no pega una…

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el J BALVIN salió finalmente de su cueva hace pocas horas y dio la “caratula” para enfrentar las duras críticas que desató con el estreno de su tema musical y video clip, “Perra”; material que denigró a la mujer y a toda la comunidad negra del globo terráqueo… En el sencillo el colombiano trata a las féminas como basura, y arrastra por el suelo cualquier tipo de dignidad que una dama pueda tener; en consecuencia, el parcero llevó más palo que gata ladrona (incluso, hasta su mamá declaró que estaba decepcionada de él) y ante la presión mediática el cantante se escondió por varias semanas y recién fue que salió de las sombras para pedir cacao (¡diiigooo!) perdón… Balvin dijo: “quiero ofrecer mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas”, y con su cara larga y aquellos ojos “puyuos”, el intérprete aprovechó el cotilleo para informar que la eliminación del vídeo de la plataforma de Youtube la hizo él en decisión con su equipo técnico; borrando el rumor que se había desatado en las últimas semanas donde muchos juraban y perjuraban que había sido Youtube el responsable de esta eliminación… Ahora me pregunto yo; siendo Balvin un hombre que sufre de crisis depresivas (¡ojo! clínicamente comprobado por sus médicos de cabecera) saldrá pronto y airoso de todo este escándalo (¿?)… Recaerá en las frías garras de la depresión (¿?)… ¡Ai don nou!… ¡Adiós!…

