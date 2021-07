UNESCO classifica termas europeias, arte alemã, frescos italianos e a zona de Hima na Arábia Saudita

Entornointeligente.com / Onze cidades termais europeias, a expressão do pré-modernismo de Mathildenhöhe, em Darmstadt, na Alemanha, frescos italianos e a área cultural de Hima, na Arábia Saudita, foram inscritos este sábado na lista do Património Mundial da UNESCO .

As decisões foram tomadas na 44.ª sessão do comité do Património Mundial da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que está a decorrer online , a partir da cidade de Fuzhou, na China, desde o passado dia 16 e até ao próximo dia 31.

A candidatura das grandes cidades termais europeias, “jóias da coroa” da prática aquista nos séculos XVIII e XIX, foi apresentada por sete países e abrange as localidades de Bad Ems, Baden-Baden e Bad Kissingen, na Alemanha, Baden Bei, na Áustria, Spa, na Bélgica, Vichy, em França, Montecatini Terme, em Itália, a cidade de Bath, no Reino Unido, e Franzensbad, Karlovy Vary e Marienbad, na República Checa.

O Comité da UNESCO reconheceu o valor destas cidades, que cresceram e se afirmaram em torno de nascentes naturais, “e foram catalisador de um modelo de práticas terapêuticas, recreativas e sociais (…) que influenciaram o curso da medicina”.

Na Alemanha, foi ainda classificada a zona de Mathildenhöhe (a Colina de Mathilde, em tradução literal), na cidade de Darmstadt , onde no final do século XIX se afirmou uma Colónia de Artistas, como o arquitecto Joseph Maria Olbrich, o designer Peter Behrens e o pintor Paul Bürck, com o patrocínio do duque de Hesse Ernst Ludwig. Esta comunidade viria a constituir-se um dos principais centros da renovação da época, abrindo caminho ao modernismo, através das artes visuais, da arquitectura e do próprio planeamento urbano, inscrevendo-se em manifestações como Arts and Crafts , Arte Nova e a corrente da Secessão Vienense, em que se destacou o pintor Gustav Klimt .

A classificação abrange 23 elementos, como o Centro de Exposições (1908), a Capela Russa a Santa Maria Madalena (1897-99), o Memorial a Gottfried Schwab (1905), a Pérgola e o Jardim do Templo dos Cisnes (1914), a Fonte de Ernst Ludwig e os ateliers de artistas, construídos para a exposição de 1904.

Em Itália, foi também classificada a série de frescos de Pádua, datados do século XIV, criados por artistas como Giotto , Guariento de Arpo, Giusto de Menabuoi, Altichiero de Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo de Verona.

O farol francês de Cordouan, construído no final do século XVI, na foz do rio Gironde, em Royan, foi também classificado património da UNESCO. Conhecido como “Versalhes do Mar”, é o mais antigo farol francês em funcionamento. Tem seis pisos, uma altura de quase 70 metros e mantém a traça renascentista original.

A área de Hima, na Arábia Saudita, foi igualmente inscrita na lista de Património Mundial. Hima reúne mais de 34 sítios de arte rupestre e vestígios da antiga rota de caravanas árabes.

O Comité do Património Mundial da UNESCO reúne-se online até 31 de Julho, para a sua sessão anual, presidida a partir de Fuzhou, pelo vice-ministro chinês da Educação, Tian Xuejun, e presidente da comissão local da UNESCO. A análise de candidaturas deve prosseguir até à próxima quinta-feira, dia 28.

Desde o início desta sessão do comité, no passado fim-de-semana, a zona portuária de Liverpool foi retirada da lista de património mundial , por causa da promoção imobiliária, no espaço urbano; Veneza saiu da lista de património em risco, por ter proibido o acesso de navios de cruzeiro ao seu porto ; e à Turquia foi exigido um relatório sobre o estado de conservação da antiga basílica de Santa Sofia, em Istambul.

Este domingo, o comité analisará a candidatura de A Paisagem da Luz , do Paseo del Prado e do Buen Retiro, de Madrid, uma das primeiras alamedas arborizadas da capital espanhola, que reúne os museus do Prado , Rainha Sofia e Thyssen-Bornemisza, e edifícios como o Palácio de Cibeles e o Banco de Espanha.

