¡Saltillo de mil sabores! ¿Dónde comer en la ciudad?

Entornointeligente.com / Si las calles de Saltillo fueran un platillo, ¿qué serían? Cada lugar, cada memoria, cada parte de la ciudad esconde sabores que nos recuerdan al hogar, a los amigos o la familia.

Saltillo es el lugar de los mil sabores, y aunque el cabrito, el vino y el pan de pulque son manjares propios de la región, la variedad gastronómica llegó para quedarse, para fusionarse con nuestras raíces, fundirse con la cocina local, convertirse en tradiciones.

“Tienes que probar…”, “no te puede ir sin comer…” y “son los mejores…” son apenas algunas de las frases que cualquier saltillense le dice a un foráneo que visita por primera vez la ciudad. Y aunque al principio puede preguntarse qué hay en común los tacos rojo, un rib-eye añejo o un pad thai, sin duda la recomendación y el atrevimiento valdrá la pena. Porque si le gusta a un saltillense, muy probablemente le guste a todo el mundo.

Más abajo encontrarás una reseña de 36 lugares obligados para probar. Y para que no halla error, te dejamos este mapa donde puedes encontrar cada uno de ellos: ¡buen provecho!

1.- PAN MENA

El pan de pulque es el mejor recuerdo que te puedes llevar de Saltillo y sabes que el sabor está garantizado cuando llega una bolsa de Pan Mena a tu casa. Nadie puede resistirse a una merienda de sus empanadas rellenas de membrillo, sus semitas chorreadas para “chopear” el cafecito mañanero o los ricos molletes que nunca pierden su toque casero. Solo una cosa les podemos pedir: ¡que tengan envíos para cumplir los antojos de todo el país!

Ubicación: Blvd. Musa de León 1813. / Blvd. Venustiano Carranza 1638. / Abasolo 2002

2.- LOS COMPADRES

Tus comidas domingueras han tenido un dueño indiscutible por años: Los Compadres. Sus chilaquiles en salsa de chicharrón son los favoritos de cualquier y no hay mejor manera de echarte un taco de cachete o barbacoa que con sus tortillas recién salidas del comal Además puedes bañarlas en salsa molcajeteada y hasta te cabe un café de olla. Ya pa’ que amarre, pidete unas mollejas al carbón. Aquí te obligan a volver por las buenas, cómo no.

Ubicación: Perif. Luis Echeverría 268. / Juárez 463

3.- EL MESÓN PRINCIPAL

La fama del cabrito de Saltillo se extiende más allá de cualquier frontera y qué mejor lugar que El Mesón Principal. Aquí llegas con antojo y sales bien servido. Empiezas con unos machitos al albañil o un chicharrón de rib eye y ya entrado en ambiente te dejas querer con una orden de cabrito en leche. ¿Vas por algo clásico? Entonces una fritada y Queso Coahuila a la plancha con aceite de oliva, ajo y chile cascabel. En el Mesón todo sabe bien porque todo es motivo de celebración.

Ubicación: Blvd. Venustiano Carranza 4671

4.- GORDITAS TOÑO

¿Quieres buenas gorditas? Ven a Gorditas Toño.Ya sea en harina o maíz, desde 2003 aquí se preparan deliciosos 20 guisos y el tamaño de la tortilla es para consentirte. Que si campechana, que si gringa, que si pirata, champiñón con queso o chicharrón prensado. Las de discada y milanesa son de otro mundo. Y las salsas… uffffff. ¡Señoras salsas! Picosonas, sabrozonas, únicas. Hasta postres hay: glorias, empanadas, pay de limón y brownies. ¿Vamos?

Ubicaciones: Blvd. José Sarmiento 1068. / Perif. Luis Echeverría 1971

5.- TAQUERÍA LOS PIONEROS

¿Quieres probar un taco sabroso, surtidito, que te haga decir: “de aquí soy”? Entonces tienes que ir a Los Pioneros . De los 12 guisos diferentes hay dos joyas indiscutibles en la corona: el de champiñón al ajillo y el de cachete de puerco. Además puedes pedir quesadillas, lonches, barbacoa y menudo. Pero eso sí, aguas con la salsita roja que es bien brava.

Ubicaciones: Rancho de Peña / Los Pinos / Acueducto / Ramos Arizpe.

6.- TAQUERÍA EL PASTOR

La taquería de Saltillo, la que lo inició todo, la que marcó la tradición. ¿Qué va a querer güero?, ¿qué le damos, güerita? Una de pastor con todo, pos qué más. Aunque bueno, el suadero también está delicioso. Total, la recomendación se extiende a los volcanes, papas rellenas y los tacos de chicharrón de sirloin. Los inigualables están en el mero centro, pero las demás sucursales tienen el toque que los caracteriza.

Ubicación: Padre Flores 215 esquina con Juan Aldama; Abasolo 2450; Venustiano Carranza 2410; Moctezuma 2475; Emilio Arizpe 1731.

7.- CARNES FINAS DE SALTILLO

Uno de los lugares con mejor sabor en la ciudad, aunque quizá el hecho de estar montado en una cochera sobre la calle de González Lobo te sorprenda. Lo que las Carnes Finas de Saltillo demuestran en su trayectoria de más de 20 años es probablemente la mejor arrachera de todas. Y su calidad se queda grabada a fuego en la memoria. ¿Quieres un buen corte? Este es tu lugar.

Ubicación: Salvador González Lobo 792, col. República.

8.- TAMALES DE SORIANA COSS

En el menú de la cocina mexicana no pueden faltar los tamales. En Saltillo, se sabe que la sazón de este alimento se cocina en la olla que se ubica a un lado del puesto de periódicos en Soriana Coss. De puerco, pollo, frijol o queso en rajas, el fiel acompañante siempre es una salsa verde o roja, aunque hay quien prefiere la crema de rajas y elote para bañar los tamales.

Ubicación: Puesto de temporada ubicado junto al puesto de periódicos en Soriana Coss.

9.- POUR LA FRANCE

Es un establecimiento estilo bistro que ya está en el corazón de los saltillenses. Aquí encuentras riquísimos paninis, lasaña, ensaladas. Y si es domingo nada mejor que degustar que una paella. Ahora la recomendación mañanera que no puedes perder: los huevos benedictinos. Son una alternativa deliciosa a la que puedes añadir un café capuchino o un jugo de naranja. ¡Imperdibles!

Ubicación: Periférico Luis Echeverría #1416

10.- TACOS ROJOS DLE PARQUE CURBELO

Si pasas por el Parque Abraham Curbelo, tienes que aprovechar y pedir unos tacos rojos del puesto sobre ruedas que se pone cerca de la barda. La tortilla de nixtamal se dora, el relleno es de frijol o papa y encima se le atiborra de lechuga y tomate. Aquí la salsa es un elemento clave para darle picor y luego rematar con un refresco de vidrio, un chesco como antes. Piénsalo, son el platillo ideal para ver un juego de béisbol.

Ubicación: Miguel Negrete 260, Rodríguez Guayulera

11.- PANADERÍA EL RADIO

Desde sus inicios en los años 20’s, la Panadería El Radio es el arcoiris de nuestros días lluviosos. Tienen para todos los gustos con sus empanadas de hojaldre rellenas de jamón con queso y las donas de chocolate con nuez que te querrás llevar por docenas. Todos esperamos con ansias su especialidad: la rosca de reyes sabor naranja que se hornea en el mismo horno de bóveda desde hace 100 años. Sale como pan caliente, ¡correle que se acaba!

Ubicación: Múzquiz, entre Bravo y Rayón.

12.- TORTAS POPEYE

Por antojo, por after o porque ya toca la del año, acudir a las Tortas Popeye es una de esas prácticas que casi definen el ser saltillense. Con cuatro décadas de presencia en la ciudad en tres distintas sucursales, con su sabor inigualable y tan cargadas y llenadoras como las mejores tortas aspiran a ser. Esta marca local tiene un lugar especial en nuestros corazones… y en nuestro estómago.

Ubicación: Mariano Matamoros 115, Zona Centro y en las colonias Los Maestros y Valle de las Flores.

13.- TACOS ROJOS “BARRÓN”

Se trata de uno de los puestos de tacos rojos más antiguos de Saltillo, desde que Don Jacinto Barrón lo fundó en 1940. Pero la fama de estos tacos no se debe solo a las tortillas, a su salsa verde picosita, sus frijoles refritos en el relleno o la lechuga y el tomate encima. El servicio, la atención y calidez con la que se es atendido, complementan la experiencia.

Ubicación: Calzada Francisco I. Madero, frente al Hospital Universitario

14.- BURRITOS TOBY

Tal vez sea su enorme tamaño, seguramente es su sabor, o porque simplemente son una tradición. Los Burritos Toby han creado una devoción entre los saltillenses de buen comer que no se compara con nada. Decidir entre el rojo de deshebrada y el verde de ternera genera en los fans de “los Toby” tal dilema que mejor se llevan los dos y le agregan uno de alambre, porque aquí es para los que no se quedan con el antojo.

Ubicación: Calle Ignacio Allende 228. / Blvd. Jesus Valdez Sanchez 2974

15.- ASTRO BURGER

Las hamburguesas de este tradicional establecimiento saltillense tienen ya cuatro décadas y con el paso del tiempo se consolidaron en el gusto de la gente. Puedes comer la clásica hamburguesa con queso, torta de ternera, hamburguesa de pollo o una astropapa. Pero cuando vayas, sugerimos que escojas una Astro Burguer, es decir una hamburguesa con doble carne y doble queso, riquísima y llenadora.

Ubicación: Jesús Acuña Narro #113, Col. República Oriente / José María Rodríguez 2455

16.- HOT DOGS ALAMEDA

Tal vez no los ubiques por el nombre, pero si conoces el local de hot dogs que está sobre la calle Victoria, casi frente a la salida del callejón Padre Flores. Es muy probable que recuerdes haberlos probado una tarde de fin de semana o una madrugada después de salir de algún bar cercano. Por si solos son buenísimos, pero con hambre saben aún mejor. Y si no los ubicas, bueno, ya sabes qué hacer en tu siguiente salida al Centro Histórico.

Ubicación: Guadalupe Victoria 177, Zona Centro.

17.- PANADERÍA LA CREMA

Desde Pan de Muerto hasta Rosca de Reyes, hace más de 50 años que la Panadería La Crema ha conquistado a los saltillenses con delicioso y tradicional pan recién horneado. Ubicada en el corazón de la Zona Centro, esta emblemática panadería ofrece conchas, donas, rebanadas de pastel de crema, empanadas de cajeta, cochinitos y hasta chopos. ¿Su secreto? Ingredientes frescos y mucho amor. La imperdible es la dona de chocolate, su cobertura es lo más cercano al mejor momento de tu infancia.

Ubicación: Calle Manuel Acuña 202, Zona Centro

18.- LAS BRAZAS

Bistec, lomo, chuleta, pollo, alambre, pastor, chorizo y queso. Esos son los ingredientes de la popular parrillada de Las Brazas, toda una tradición en Saltillo. También conocida como ‘La Casa del Buen Taco’, este restaurante familiar celebra nuestra cultura en cada uno de sus platillos. Además puedes disfrutar de música en vivo y un excelente servicio. Por si fuera poco, Las Brazas ya vende sus deliciosas salsas para llevar, la salsa morocha y la molcajeteada son las más recomendadas.

Ubicación: Blvd. Venustiano Carranza 3070, Latinoamericana

19.- ENCHILADAS “ANGELITA”

¿Amante de las enchiladas tradicionales? Seguro te vas a enamorar de las que preparan en Enchiladas “Angelita”. Imagina que llegas al local, te ofrecen una docena de enchiladas, con queso blanco rallado, con papitas guisadas como guarnición, verdura y un par de chiles toreados. Deja de imaginarlo y ve por las tuyas, puedes hacer un pedido para llevar o comerlas en el lugar.

Ubicación: Calzada Francisco I. Madero 1182, Zona Centro

20.- PANADERÍA EL MERENDERO

Benito Juárez era amante del pan. En 1864, México , durante la intervención francesa, el entonces presidente vivía en Saltillo. Y cuenta la leyenda que visitó El Merendero Saltillo, panadería fundada por Asunción Quiterio Valerio, mejor conocida como “Doña Chona”. El pan de pulque es el estandarte de este lugar lleno de historia y sabor. No hay que pensarlo mucho, esta panadería es una visita obligada en la capital de Coahuila.

Ubicación: Calz Francisco I. Madero 1455, Zona Centro

21.- TACOS SAN LUIS

Este es un clásico con más de 35 años de historia. Su especialidad es la barbacoa de cachete de res con su balance perfecto entre grasa y carnita. En la San Luis te dan ordenes de 5 taquitos, puedes pedir lonche con pan francés o si quieres llevar por kilo, adelante. Sus 4 tipos de salsas son de esas que enamoran, porque sí pican, pero no tanto. Cualquier día de la semana los encuentras de 7 de la noche hasta la una tarde del siguiente día. ¿Prefieres el menudo? Pues aquí hay… y del bueno.

Ubicación: Calle Francisco Murguía, Sin Nombre de Col 23

22.- LA VACA ARGENTINA

Nada como un paseo por la gastronomía más prestigiosa. en la ciudad. Arrachera y su popular bife de chorizo con hueso “La Vaca”, son solo algunas de sus especialidades, sin dejar atrás sus deliciosas pastas y postres. El lugar es toda una experiencia, un cálido comedor con paredes de ladrillo, ideal para una noche romántica o una celebración en familia. Si lo visitas, no olvides probar su carajillo, un cóctel que cerrará con broche de oro tu visita express a Argentina.

Ubicación: Allende Norte 1240, Zona Centro

23.- BURRITOS Y GORTILAS LA ALAMEDA

Hazle un favor a tu antojo y prueba los guisos de este lugar. Sazón casero, porciones grandes, y mucha tradición. De sus trece preparaciones, no te puedes perder la discada ni el chicharrón en salsa (roja y verde). Te sientas en la silla, te llevan tu comida, un refresquito. Todo bien. Y las salsas, las salsas de aquí son de otro nivel. Todas están deliciosas y todas pican. Así que cuidado. Pero no te cuento nada nuevo, es el ambiente de una fonda de esas de antes, de esas de siempre.

Ubicación: Calle Juan Aldama 940, Zona Centro

24. LA COCINITA DE DOÑA CARO

Esta cocina económica es un homenaje al sabor casero y es uno de los lugares preferidos por los saltillenses. Aquí puedes encontrar las siempre deseadas quesadillas con guisos especiales (como el chicharroncito my love), así como guisados con arroz rojo y frijoles. También están sus muy aplaudidas gorditas de pollo o puerco con salsa. Por si aún no te convences, las tortillas de maíz recién hechas son suaves, delgadas y ligeras (no hay otras así en Saltillo)… al menos eso es lo que dicen.

Ubicación: Calle José María Lafragua 2209, Guanajuato

25.- MM PIZZAS

En 1987 la familia Montiel Mendiburu fundó este restaurante de pizzas y comida italiana cuyo particular sabor enamoró a los saltillenses. Pero durante unos años, a finales de los 2010 la marca pasó a otras manos. Fue en 2020 cuando regresó a sus fundadores con el apoyo de quienes aman el sabor tradicional de sus pizzas: desde la masa hasta la salsa y los ingredientes. Es una hazaña de emprendimiento sin igual durante la pandemia.

Ubicación: Adolfo López Mateos 337, col. Los Ángeles

26.- LAS ESCOLLERAS

Mis escolleras de toda la vida. El lugar por tradición para disfrutar los mariscos. No sé si es mejor el coctel vuelve a la vida o su caldo mixto de pescado y camarón. Así que mejor ven y compruébalo. Este lugar 100 por ciento saltillense tiene frescura y calidad en sus tres sucursales. Si prefieres botanear, el chicharrón de pescado está buenísimo y ni para que te antojo la mojarra al mojo de ajo. Vas a volver varias veces.

Ubicación: Blvrd Gral Francisco Coss 1029. / Perif. Luis Echeverría 319-Int. 1

27.- LOS CARRIZOS DE LA GÜERA

Aquí tienes más de 30 guisos a tu disposición. ¿Te imaginas? Y lo mejor es que aquí todos son ricos, todos se antoja, todo te va a gustar. El toque casero combinado con 25 años de experiencia convierten a esta cocina económica en un punto obligado. Ya sean gorditas, tacos o desayunos, además de lo más tradicional, aquí hay opciones interesantes para quienes no comen carne. Por esto y más Los Carrizos de la Güera se han alzado como unos de los favoritos de los paladares de Saltillo.

Ubicación: Ignacio Zaragoza 315, Zona Centro

28.- LOS TACOS DE CHECO

Aclamados por muchos como el mejor trompo de la región, está en las primeras opciones de tacos de los saltillenses. La variedad está aquí: piratas, gringas, arrachera, de aguja, de alambre o campechanas con salsa de esas que pican rico y en un céntrico sitio para comer a gusto. Si es la primera vez que visitas Saltillo, sugerimos que escojas los de pastor, son riquísimos y conquistan a los paladares más exigentes.

Ubicación: Abasolo 2474 en la Colonia Guanajuato

29.- CAFÉ VIENA

“El Café Viena era y sigue siendo de los restaurantes más importantes y tradicionales de Saltillo”. Así lo afirma el querido historiador Carlos Recio. Y cómo no. Fundado en 1959, su especialidad son las palomas de ternera, es decir, tacos en tortillita de harina, carne de ternera bien sazonada acompañada de salsa, aguacate y ensalada. Sinceramente es casi un sinónimo de Saltillo y a mucho orgullo.

Ubicación: Calle Presidente Cárdenas #241

30.- TACOS ALEX EL PRIMO

Si traes antojo de tacos y vienes de visita lo más probable es que un saltillense te invite a los ‘tacos de la procu’, llamados así de cariño porque está en contra esquina de la antes Procuraduría General de la República —ahora Fiscalía—. Si lo que buscas es una buena orden de tacos de bistec este es el lugar; además, el aroma te atraerá desde cuadras a la distancia. La verdadera experiencia es pedirlos en tu carro y entrarle con buen diente. No fíes de la salsa naranja… el que avisa no engaña.

Ubicación: Esquina del blvd. Francisco Coss y Dionisio García Fuentes

31.- ELOTES LA AURORA

Cuenta la leyenda que el elote cura todo mal, y si quieres curarte de una vez por todas, no te puedes perder estos deliciosos elotes. Calificados por muchos como los mejores de la ciudad, aquí los puedes disfrutar asados, dorados o cocidos. No te puedes perder el elote cubierto de tus Cheetos favoritos o un exquisito elote desgranado, en charolita o vasito. La experiencia es inigualable, así como su barra de condimentos. Delicatessen de barrio, pues.

Ubicación: Libertad 100, Nueva Aurora

32.- LA TERRAZZA ROMANA

Con 29 años deleitando a los más exigentes comensales, este restaurante italiano se ha consolidado en el gusto de la gente gracias a la preparación artesanal de cada uno de sus platillos. Cuando lo visites, si estás indeciso de comer pizza o pasta, elige la pizza Conde que lleva de las dos y es el platillo estrella de la casa, quedarás encantado con esta original combinación acompañada de un buen vino tinto.

Ubicación: Victoria Y Purcell #130 (frente a la Alameda) y en Parque Centro

33.- EL BUDA FELIZ

El Buda Feliz se ha convertido en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Los sabores son a la vez familiares y exóticos. Puedes encontrar ramen, brochetas de cerdo, arroz frito, pollo agridulce. Pero para vivir una experiencia internacional, pide el Pad Thai que mezcla fideos, cacahuates, camarones y salsa de pescado entre otros ingredientes suculentos. Eso sí, cuidado con el picor. Y a propósito de eso, tienen un aguachile de camarón tan delicioso y bravo que te va a enamorar enamorar.

Ubicación: Calle 17, Ampliación Morelos

34.- DON ARTEMIO

En 2020, Saltillo fue reconocido por tener uno de los restaurantes más populares a nivel mundial: Don Artemio, dirigido por el chef Juan Ramón Cárdenas. Reconocido por los Travellers’ Choice 2020 de Tripadvisor, por la Guía México Gastronómico 2021, además aparición especial en la serie “Las Crónicas del Taco” de Netflix. Su cabrito es añejado con un método muy especial, sus nopalitos fritos, tacos de lengua, chilitos rellenos de cabrito son platillos que no te puedes perder.

Ubicación: Blvd. Venustiano Carranza 8550, Valle Hermoso

35.- GÜICHO Y MINA

Todo lo que pidas en Güicho y Mina está delicioso. Por ejemplo, su guacamole con chapulines te hará alucinar de sabor. Los tacos de rib-eye y el risotto de camarones como plato fuerte son lo mejor de lo mejor. Y a comparación de otros lugares donde los postres son un complemento, aquí se toman ese deleite muy en serio. La promesa en Guicho y Mina de crear un momento culinario único para cada comensal se cumple de pies a cabeza y supera las expectativas.

Ubicación: Gral. Victoriano Cepeda 351, Z ona Centro

36.- VILLA DE SANTIAGO

En poco tiempo, la sazón de este lugar ha ganado cariño y lealtad entre los saltillenses. Ya sea por sus riquísimas palomitas o los que se posicionan casi sin dudas como los mejores chilaquiles de la ciudad. Ubicada en la restaurada casona de Santos Rojo, aquí siempre hay buen ambiente para echar una plática tranquila, buena comida para quedar satisfecho y buena bebida… porque siempre se agradece pasar el bocado con algo refrescante.

Ubicación: Hidalgo 16, Zona Centro

*Con información de Adriana Armendáriz, Mauro Marines, Ivonvve Valdés, César Gaytán, Susana Zepeda y Omar Saucedo

