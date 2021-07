Reactivarán el programa Techos de Esperanza en los distritos de Chame y San Carlos

Versión impresa Así lo dejó entrever Tomás Bernal, asesor legal del despacho superior de esta entidad, durante una reunión con ediles del distrito de Chame.

En los planes del Miviot está retomar la construcción de unas 500 soluciones habitacionales en los distritos de Chame y San Carlos.

Según Bernal, la construcción de estas viviendas en ambos distritos tiene al menos tres años de retraso.

En una primera fase se dará continuidad a la construcción de 131 casas, las cuales fueron abandonadas por la empresa a cargo de la obra.

En los terrenos adyacentes al subcentro de salud de Sajalices , gran cantidad de materiales que serían utilizados para la construcción de estas casas están abandonados.

Al asumir funciones el nuevo Gobierno, la ahora exministra del Miviot Inés Samudio indicó que de las 105,474 unidades habitacionales que se dispuso entregar la pasada gestión, solo se entregaron 50,492, el equivalente a un 47.8%.

En la reunión, Bernal informó además que cada edil podrá utilizar los paneles multicapas Royal Building System (RBS) que aún se mantienen en el patio del Miviot para construir siete viviendas en sus corregimientos.

Cinco de estas casas deberán estar destinadas a familias con personas discapacitadas y dos de escasos recursos.

En el corregimiento de Sorá, al menos 30 familias están a la espera de la construcción de las casas del programa Techos de Esperanza , dijo el representante Luis Molina.

