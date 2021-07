¡Qué vergüenza! La razón por la que Megan Fox no consume alcohol

Entornointeligente.com / Luego de que se le pasara la mano con el champan, la actriz pasó sola por la alfombra roja de los Globos de Oro en 2009 y terminó sentada en la misma mesa que la actriz, Blake Lively , y los Jonas Brothers .

Con información de El Farandi No obstante, la actriz de ‘Transformers’ decidió enfocarse en disfrutar de las botellas gigantes de la marca de champán ‘Moët & Chandon’ que había a disposición de los invitados esa noche, por lo que bebió bastantes copas.

“Ahora ya no bebo y esa es la razón. Me puse muy agresiva y más tarde solté un montón de tonterías en la alfombra roja que no debería de haber dicho nunca. Me metí en un lío por todo lo que dije” , confesó Fox.

Si bien no quiso entrar en detalles, según las publicaciones de la época, Megan le sacó los trapos sucios a su entonces esposo, Brian Austin Green , al asegurar que estaba allí sola porque él tenía un ego demasiado grande como para verse relegado al papel de su acompañante.

