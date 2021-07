Muere bajo custodia hombre acusado de atentar contra el presidente de Malí

Entornointeligente.com / Las autoridades de Malí anunciaron el domingo la muerte bajo custodia de un hombre que estaba acusado de atentar contra la vida de Assimi Goïta , el gobernante militar del país africano y responsable de dos golpes de Estado en menos de un año.

El sospechoso, cuya identidad no fue revelada, fue detenido tras el intento de asesinato ocurrido después de las oraciones de Eid al Adha en la Mezquita Rey Faisal de Bamako, el pasado martes.

Una vez en custodia, “su salud se deterioró” y fue hospitalizado, pero “lamentablemente ha muerto”, indicó el gobierno en un comunicado.

Según un periodista de AFP en el lugar del ataque del martes, Goïta fue retirado del lugar luego de que un hombre armado con un cuchillo se lanzó sobre él.

El gobernante apareció posteriormente en la televisión para decir que se encontraba bien y restó importancia al ataque.

“Eso es parte de ser líder, siempre hay descontentos”, indicó. “Hay gente que en cualquier momento puede intentar cosas para causar inestabilidad”.

Fiscales de Malí abrieron una investigación del incidente.

El gobierno dijo el domingo que se ordenó una autopsia para determinar la causa de la muerte del sospechoso.

Agence France-Presse (AFP) MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com